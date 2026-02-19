¿Qué alimentos no se deben comer juntos por salud?

Comer es uno de los mayores placeres en la vida, pero hacerlo de manera correcta puede parecer un reto, sobre todo cuando se desconoce que ciertas combinaciones no son las adecuadas para la salud. Esto, debido a que en la dieta hay comidas que, en contacto con otras, pueden causar una reacción no muy agradable.

No se trata de que sean comidas que estéticamente combinen, sino que hay alimentos que producen una reacción química dentro de tu cuerpo, la cual puede ocasionar que te sientas mal después de comer, o que enfermes sin motivo aparente. En esta ocasión, te dejamos algunas combinaciones que debes evitar para que no representen un malestar o incomodidad para ti.

Consejos: nunca comas estos alimentos juntos

El portal Business Insider señala en un artículo que hay mezclas que se deben evitar para no tener problemas de estómago; en esta lista aparece una combinación muy común en nuestro país, que es la del plátano con la leche, pues señala que la fruta se fermenta de forma parcial en el estómago y se agria en contacto con el lácteo, por lo que puedes presentar dolor inesperado.

Las bebidas energéticas nunca deben combinarse con el alcohol, pues además de que ambos contienen azúcar, el efecto de la bebida etílica se disimula con el de la cafeína, por lo que podrías llegar al estado de ebriedad sin darte cuenta.

Tampoco es bueno beber café enseguida de refresco de cola o viceversa, ya que el exceso de cafeína que contienen ambos podría ocasionar insomnio.

Y no es bueno comer juntos jugo de naranja y cereal, ya que los cereales combinados con la acidez de esta fruta también pueden ocasionar molestias en el estómago.

Otra combinación muy popular es la de los frijoles con queso; sin embargo, Business Insider señala que estos dos juntos producen gases; evítalos si no quieres pasar un mal rato.

El pan con mermelada tampoco es recomendado debido a que ambos contienen grandes cantidades de fructosa y glucosa.

Tampoco se deben combinar proteínas con grasas, pues la grasa que tienen ambos puede retrasar la digestión.

La piña y los lácteos son otra combinación que podría ocasionar problemas como dolor estomacal, náuseas y vómito, según la revista Diners, ya que la naturaleza ácida de las frutas cambia la flora intestinal que no mejora con la presencia de leche.

Las verduras son la clase de alimento que puede combinar con todo, por lo que los nutriólogos recomiendan agregarlas en todos los platillos. Son ricas en fibras, vitaminas y minerales, y tienen numerosos beneficios para la salud.

