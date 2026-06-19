¿Puedes comer una tortilla con manchas rosas? Qué son y por qué aparecen

La tortilla de maíz es la base fundamental de la alimentación en millones de hogares de la República Mexicana. Sin embargo, encontrarse con tonalidades extrañas en su superficie, específicamente manchas de color rosa o rojo, no es un simple defecto visual de la masa ni un cambio inofensivo por el exceso de calor en el comal.

La aparición de manchitas rosas en las tortillas luego de unos días delata la presencia avanzada de microorganismos peligrosos. Lejos de ser una alteración inocua, este color es el resultado metabólico de bacterias colonizadoras y hongos micóticos que se alimentan de los nutrientes del maíz.

Cuando los paquetes se exponen a un almacenamiento deficiente durante esta temporada de calor 2026, donde las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos orgánicos, estas bacterias encuentran el ambiente ideal para multiplicarse. La alteración cromática es el último aviso visual antes de que el alimento se vuelva completamente tóxico para el cuerpo.

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Los riesgos de la bacteria Serratia marcescens que pinta de rosa tus tortillas

¿Cuál es el agente biológico responsable de este fenómeno que arruina la comida? La principal responsable de estas coloraciones es una bacteria Gram negativa llamada Serratia marcescens, famosa en el ámbito de la microbiología por producir un pigmento rojo o rosado intenso conocido como prodigiosina.

Este microorganismo, junto con ciertas variedades de hongos oportunistas, se aloja en los alimentos cuando estos no pasan por un proceso de enfriamiento adecuado antes de ser empaquetados. Al guardar las tortillas aún calientes en bolsas de plástico selladas, se genera un efecto de condensación que eleva la humedad relativa y detona la germinación de esporas bacterianas.

Consumir una pieza afectada por este patógeno representa un riesgo directo de sufrir una intoxicación alimentaria severa . Los ácidos y toxinas presentes en la masa alterada pueden provocar cuadros agudos de diarrea, dolor abdominal, náuseas persistentes y vómitos, comprometiendo la estabilidad del sistema digestivo de manera inmediata.

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¿Cómo conservar tus tortillas de forma segura?

La correcta manipulación de este producto es una tarea diaria que requiere pautas preventivas muy claras para los consumidores. Para evitar el desperdicio de comida y proteger la alacena, jamás se deben introducir las tortillas calientes directamente al refrigerador ni dejarlas envueltas en papel estraza húmedo por más de un día.

El método idóneo recomendado por los expertos en nutrición consiste en separar las piezas individualmente para que pierdan el exceso de vapor y calor ambiental sobre una mesa limpia. Una vez frías, se deben envolver firmemente en un paño de tela de algodón completamente seco antes de introducirlas en una bolsa plástica hermética para su posterior refrigeración en el hogar.

Si al revisar el reverso o los bordes de una sola pieza detectas filamentos sospechosos, coloraciones sospechosas o un aroma agrio, se debe descartar el paquete completo. Retirar únicamente el pedazo afectado no sirve de nada, ya que las raíces microscópicas de los hongos y las colonias bacterianas ya se habrán extendido por todo el alimento de forma invisible.

Tips rápidos para identificar si tus tortillas ya se echaron a perder

Revisa el cambio de textura: Si las tortillas se sienten excesivamente babosas al tacto o pierden su flexibilidad natural rompiéndose con facilidad, la descomposición ha comenzado.

Si las tortillas se sienten excesivamente babosas al tacto o pierden su flexibilidad natural rompiéndose con facilidad, la descomposición ha comenzado. Detecta aromas extraños: Un olor rancio, amargo o similar al amoníaco es un indicador infalible de que los microorganismos han alterado la composición química de la masa.

Un olor rancio, amargo o similar al amoníaco es un indicador infalible de que los microorganismos han alterado la composición química de la masa. Busca manchas verdes o negras : Además del tono rosa, la presencia de puntos oscuros revela la formación de colonias de moho que colonizan los carbohidratos del maíz.

: Además del tono rosa, la presencia de puntos oscuros revela la formación de colonias de moho que colonizan los carbohidratos del maíz. Controla el tiempo de consumo: Las tortillas compradas de forma artesanal en la tortillería local tienen un periodo de vida útil de máximo 3 a 5 días bajo refrigeración constante.

Las tortillas compradas de forma artesanal en la tortillería local tienen un periodo de vida útil de máximo 3 a 5 días bajo refrigeración constante. Congela para prolongar la vida: Si adquiriste una cantidad grande de producto, separa en porciones pequeñas y congélalas; este proceso detiene el crecimiento bacteriano de forma segura.

JM