No cabe duda de que, cuando la disciplina se lleva a su más alto nivel, los resultados serán siempre los esperados. Y es que Mango (así lo conocemos en el ambiente artístico) es el resultado de pasar seis años como encargado de barra en este restaurante tapatío con estrella Michelin: Xokol.

Tanto él como su hermano, quien actualmente está al frente de Xincolote -restaurante que Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, creadores de Xokol, abrieron en el centro comercial La Perla, en Zapopan-, inauguraron en noviembre de 2025 una propuesta gastronómica pequeña en tamaño, pero honesta y llena de sabor.

En el corazón de Santa Tere, en un minúsculo lugar con tan solo una barrita compartida para ocho personas, una cocina de récord Guinness por pequeña, en donde confeccionan milagros culinarios llenos de sabor y oficio. Con una carta breve, con tintes yucathai, en donde solo encontrarás seis platillos. Y, por lo tanto, sabes que su producto es fresco del día por no tener un gran inventario de proteínas, lo que da certeza y permite percibir la calidad.

Así pues, y en compañía de Carlo, mi hijo, acudimos puntuales a las 5:00 pm al restaurante, al que te recomiendo mucho reservar porque está diminuto el lugar, a probar las delicias. Y aquí te cuento qué tal nos fue.

Como tienen solo seis platillos en carta, pedimos casi todo. Iniciamos con unas buenas gyosas de cochinita ($80). Estas son una interpretación de las mismas, ya que las preparan en forma más bien horizontal, y no con la altura que tradicionalmente lleva esta confección. Por dentro, una cochinita jugosa, muy bien elaborada y llena de sabor del sureste; por fuera, bañan con una miel de su au jus, es decir, su propio jugo de cocción, que combinan con alga kombu y piloncillo. De sabor agridulce, con un dorado bajo y mucho oficio. Un delicioso inicio.

Seguimos con una gringa de setas ($80). Ponen en plancha una porción de queso adobera madurado hasta formar una buena costra, y añaden por dentro setas salteadas a las que solo sazonan con sal y un hilo de aceite de oliva para conservar su sabor lo más original posible. Un taco que se disfruta de principio a fin; solo le faltó poner un poco de su picante en mesa, a base de habanero tatemado.

Seguimos con una gringa de cochinita ($80), que tiene la misma técnica del queso que el taco de setas y, en su interior, la jugosa, rica y fascinante cochinita ya descrita. A esta solo le faltó acompañar con un poco de cebolla morada encurtida y su respectivo habanero tradicional.

Para finalizar, compartimos unos camarones con puré de camote amarillo ($135). Vienen cuatro camarones enteros de tamaño U25 (es decir, 25 camarones por libra), que maceran con una salsa a base de cacahuate y salsa XO, esta salsa de origen cantonés elaborada con mariscos secos. Se llama así por su lujo y calidad, haciendo referencia al coñac. En base, un excepcional puré de camote. Delicioso cierre.

Pronto ampliarán horario. Larga vida a Alimaña.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4

Servicio 5

Alimaña

Domicilio: Calle José Clemente Orozco 396, Santa Tere, Guadalajara

Horario: Domingo y lunes de 5:00 pm a 10:00 pm

IG: @alimana.santatere

Teléfono: 33 1337 4651

CT