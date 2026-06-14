¿Preparaste mole y quedó muy picoso? Así puedes arreglarlo

El mole es uno de los platillos más destacados de la gastronomía mexicana; sin embargo, al emplear chiles en su preparación, en ocasiones puede adquirir un sabor bastante picoso, lo que no resulta del agrado de todos los comensales. En este escenario, aquí te compartimos el truco definitivo para balancear su sabor a través de diversos ingredientes.

¿Cómo quitarle lo picoso al mole?

De acuerdo con el blog de Cocina Mestiza, cuando un mole resulta demasiado picoso, la clave no es quitarle el picor, sino diluirlo.

Para lograr esto, se recomienda incrementar la cantidad de ingredientes que no aportan picante, lo que permite reducir la concentración de capsaicina, compuesto responsable de la sensación de picor y ardor en la boca.

Pero ¿qué ingredientes son esos? En primer lugar, los ricos en grasa y lácteos, debido a que la capsaicina es soluble en ambas composiciones.

Por lo anterior, una alternativa es incorporar crema ácida, queso canasta o mantequilla de cacahuate, siempre que sea compatible con la receta. Asimismo, añadir más almendras, nueces o semillas puede disminuir la intensidad del picor.

Otra opción es equilibrar el sabor mediante ingredientes dulces; por ejemplo, poner una pequeña cantidad de puré de plátano macho o de pasas ayuda a contrarrestar lo picante y hace que el resultado final sea más tolerable al paladar.

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Si ninguna de estas alternativas te convence o ya no tienes tiempo para reparar tu preparación, entonces necesitas equilibrar el sabor del mole al momento de servirlo.

Cuando vayas a emplatar, acompáñalo con arroz blanco o rojo, puesto que neutraliza parcialmente la sensación de enchilamiento. O bien, las tortillas recién hechas son una opción práctica y deliciosa para quitar lo picoso.

¿Cómo evitar que el mole quede picoso?

Si planeas preparar mole y quieres evitar que su sabor quede muy picante, reduce la cantidad de chiles secos en la receta. También te aconsejamos retirar por completo las semillas y las venas de los chiles antes de cocinarlos; en dichas partes se concentra gran parte de la capsaicina.

Y en caso de que al manipular los chiles te provoque irritación en la garganta o en la nariz, remójalos durante algunos minutos en agua con azúcar.

Ahora que conoces las mejores alternativas para reducir el picor del mole, podrás corregir su sabor si se te pasó la mano con el picante.

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MB