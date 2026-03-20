Diabetes: esos son los hábitos que empeoran el padecimiento sin que lo notes

La diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, es una condición que requiere atención constante no solo en el ámbito médico, sino también en la vida cotidiana. Sin embargo, existen prácticas comunes dentro del hogar que, sin parecer peligrosas, pueden afectar negativamente los niveles de glucosa en la sangre.

De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud y la American Diabetes Association, pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en el control de esta enfermedad.

1.- Consumir “antojos” frecuentes sin control

Comer pequeñas porciones de alimentos dulces o ricos en carbohidratos varias veces al día puede parecer inofensivo, pero estos picos constantes elevan la glucosa en sangre. Incluso productos considerados “caseros” o “naturales” pueden tener un alto contenido de azúcar.

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2.- Beber jugos en lugar de fruta entera

En casa es común preparar jugos naturales, pero al exprimir la fruta se elimina gran parte de la fibra y se concentra el azúcar. Esto provoca que el cuerpo absorba la glucosa más rápidamente, generando aumentos bruscos.

3.- Permanecer mucho tiempo sentado

Pasar largos periodos sin actividad física, como ver televisión o usar el celular, puede afectar la sensibilidad a la insulina. El sedentarismo es uno de los factores que más contribuyen al descontrol glucémico.

4.- No respetar horarios de comida

Saltarse comidas o comer a deshoras altera el metabolismo. Mantener horarios irregulares puede provocar tanto subidas como bajadas de glucosa, dificultando el control adecuado de la diabetes.

6.- Dormir mal o pocas horas

El descanso insuficiente influye directamente en la regulación hormonal. Dormir menos de lo necesario puede aumentar la resistencia a la insulina y favorecer el descontrol de la glucosa.

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7.- No monitorear la glucosa con frecuencia

No revisar los niveles de azúcar en sangre impide detectar cambios a tiempo. El monitoreo es clave para ajustar hábitos y evitar complicaciones.

La diabetes no solo se controla en consultorios, sino en las decisiones diarias dentro del hogar. Identificar estos hábitos y corregirlos puede ayudar a mantener niveles estables de glucosa y prevenir complicaciones a largo plazo. Pequeños cambios en la rutina pueden tener un impacto importante en la salud.

Con información de la OMS y Mayo Clinic

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