El cuidado del cabello es parte de la rutina de belleza de muchas personas. Su higiene es un tema de debate; mientras algunas personas lo lavan todos los días, otras lo lavan cada dos o tres días, todo depende de las creencias y costumbres que tengan, afortunadamente los expertos han revelado cual es la mejor opción.

¿Cuántas veces a la semana se debe lavar el cabello?

Según la Clínica de Universidad de Navarra, se aconseja que el lavado del cabello sea de dos a tres veces por semana; ya que el cabello y la glándula sebácea constituyen una unidad funcional de gran importancia para que el pelo este en buenas condiciones, por esta razón es recomendable lavarlo con menor frecuencia.

¿Cómo cuidar mi cabello?

Entre algunos consejos que dio la universidad recomienda hacer masajes capilares con frecuencia, ya sea en seco con lociones capilares que ayuden a estimular la circulación sanguínea capilar, o con el cabello mojado, utilizando el champú de tu preferencia. Si tienes caspa, puedes buscar uno anticaspa.

Otras recomendaciones fueron:

Tomar precauciones antes o después de la exposición solar.

Usar lo menos posible el secador del cabello; es mejor que el cabello se seque el cabello al aire libre

No sujetar el cabello húmedo

Mantener una dieta rica y equilibrada en vitaminas.

Recuerda que más allá de cuidar tu cabello lavándolo cada 2 o 3 días con un champú de calidad o usando tratamientos, existen algunos hábitos sencillos que puedes hacer a diario y en poco tiempo, que no implica gastar mucho dinero ni invertir demasiadas horas en un salón de belleza. Atrévete a probar estos consejos.

Con información de la Universidad de Navara.

