El truco con la almohada para reducir el dolor de espalda al dormir

El dolor de espalda interfiere con el descanso nocturno de quienes lo padecen. Un ajuste en la postura al dormir alivia la presión articular y mantiene la salud espinal. El uso estratégico de una almohada modifica la alineación del cuerpo durante la noche.

Los pacientes con dolor crónico experimentan interrupciones durante su ciclo de sueño.

La técnica consiste en utilizar un cojín para mantener la alineación natural de la columna vertebral y las caderas.

Carolyn Keeler, médica de la Universidad de Duke, explica que el objetivo es reducir la tensión en las articulaciones.

Alineación de lado

Si la preferencia es dormir de lado con las rodillas dobladas, la indicación es colocar una almohada entre las piernas. Brian Nwannunu, cirujano ortopédico del Texas Joint Institute, señala que esto evita la torsión de la columna. Esta torsión ocurre cuando la pierna superior cae sobre la inferior durante el periodo de descanso. Mantener la pelvis alineada quita tensión a la zona lumbar y mejora la calidad general del sueño.

Soporte boca arriba

Para quienes duermen boca arriba, el cojín debe colocarse justo debajo de las rodillas. Esta posición ayuda a relajar los músculos tensos de la cadera que contribuyen al dolor lumbar. Se puede añadir una toalla enrollada debajo de la zona lumbar para obtener un soporte adicional.

Precauciones boca abajo

Los especialistas desaconsejan dormir boca abajo porque ejerce presión contra las curvas del cuello y la espalda. Si es inevitable adoptar esta postura, se sugiere usar una almohada muy delgada o prescindir de ella. Un cojín debajo de la pelvis también previene molestias en esta posición específica. Las personas con osteoartritis requieren soportes adicionales para proteger la estructura ósea. En etapa de embarazo, colocar un cojín bajo el abdomen proporciona un alivio complementario. Es necesario reemplazar las almohadas cuando pierden su capacidad de soporte original.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB

