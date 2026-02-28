¿Por qué tienes tantos gases? Causas y cómo eliminarlos ya

La flatulencia es la presencia de una cantidad excesiva de gas en el interior del aparato digestivo; este puede producir sensación de inflamación en el sistema digestivo, eructos frecuentes, entre otros.Muchas personas tienen sensación de inflamación y malestar abdominal que atribuyen a un exceso de gases; sin embargo, en la mayoría de los casos estas molestias no son provocadas por exceso de gas intestinal.Los gases se forman en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos; pueden provocar inflamación y causar cólicos en el vientre.Las flatulencias son provocadas a causa de ciertas circunstancias, por ejemplo:Para prevenir los gases o flatulencias, se recomienda principalmente masticar muy bien los alimentos, no consumir en exceso legumbres, evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir, evitar la lactosa y los refrescos carbonatados.Es importante comer despacio y tomarse el tiempo necesario para ingerir los alimentos.Si las flatulencias persisten, es recomendable acudir con un profesional médico, especialmente si se presentan los siguientes síntomas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA