¿Por qué tienes tantos gases? Causas y cómo eliminarlos ya

La flatulencia es la presencia de una cantidad excesiva de gas en el interior del aparato digestivo; este puede producir sensación de inflamación en el sistema digestivo, eructos frecuentes, entre otros.

Muchas personas tienen sensación de inflamación y malestar abdominal que atribuyen a un exceso de gases; sin embargo, en la mayoría de los casos estas molestias no son provocadas por exceso de gas intestinal.

Los gases se forman en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos; pueden provocar inflamación y causar cólicos en el vientre .

¿Qué causa las flatulencias?

Las flatulencias son provocadas a causa de ciertas circunstancias, por ejemplo:

Consumir alimentos difíciles de digerir como la fibra

Comer o beber algo a lo que el cuerpo es intolerante, como la lactosa

Los antibióticos pueden ocasionar efectos secundarios como las flatulencias

Síndrome del intestino irritable

Incapacidad para absorber y digerir nutrientes en forma apropiada

Masticar chicle

Fumar

Consumir bebidas carbonatadas y alcohólicas

¿Cómo prevenir los gases?

Para prevenir los gases o flatulencias, se recomienda principalmente masticar muy bien los alimentos, no consumir en exceso legumbres, evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir, evitar la lactosa y los refrescos carbonatados .

Es importante comer despacio y tomarse el tiempo necesario para ingerir los alimentos.

Si las flatulencias persisten, es recomendable acudir con un profesional médico, especialmente si se presentan los siguientes síntomas:

Diarrea

Dolor abdominal persistente o intenso

Heces con sangre

Cambios en el color o la frecuencia de las heces

Pérdida involuntaria de peso

Molestia en el pecho

Pérdida de apetito o sentirse lleno rápidamente.

