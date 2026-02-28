Sábado, 28 de Febrero 2026

Estilo | Flatulencia

¿Por qué tienes tantos gases? Causas y cómo eliminarlos ya

Los gases se forman en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos; pueden provocar inflamación y causar cólicos en el vientre

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Para prevenir los gases o flatulencias, se recomienda principalmente masticar muy bien los alimentos, no consumir en exceso legumbres. ESPECIAL / CANVA

La flatulencia es la presencia de una cantidad excesiva de gas en el interior del aparato digestivo; este puede producir sensación de inflamación en el sistema digestivo, eructos frecuentes, entre otros.

Muchas personas tienen sensación de inflamación y malestar abdominal que atribuyen a un exceso de gases; sin embargo, en la mayoría de los casos estas molestias no son provocadas por exceso de gas intestinal.

Los gases se forman en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos; pueden provocar inflamación y causar cólicos en el vientre.

¿Qué causa las flatulencias?

Las flatulencias son provocadas a causa de ciertas circunstancias, por ejemplo:

  • Consumir alimentos difíciles de digerir como la fibra
  • Comer o beber algo a lo que el cuerpo es intolerante, como la lactosa
  • Los antibióticos pueden ocasionar efectos secundarios como las flatulencias
  • Síndrome del intestino irritable
  • Incapacidad para absorber y digerir nutrientes en forma apropiada
  • Masticar chicle
  • Fumar
  • Consumir bebidas carbonatadas y alcohólicas 

¿Cómo prevenir los gases?

Para prevenir los gases o flatulencias, se recomienda principalmente masticar muy bien los alimentos, no consumir en exceso legumbres, evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir, evitar la lactosa y los refrescos carbonatados.

Es importante comer despacio y tomarse el tiempo necesario para ingerir los alimentos.

Si las flatulencias persisten, es recomendable acudir con un profesional médico, especialmente si se presentan los siguientes síntomas:

  • Diarrea
  • Dolor abdominal persistente o intenso
  • Heces con sangre
  • Cambios en el color o la frecuencia de las heces
  • Pérdida involuntaria de peso
  • Molestia en el pecho
  • Pérdida de apetito o sentirse lleno rápidamente.

