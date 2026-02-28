México lanza aviso urgente por ataques en Irán

México respondió a la situación que se vive en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán e hizo un llamado a los mexicanos que se encuentre en la zona.

En medio de la escalada en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán , la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y diversas embajadas hicieron este sábado un llamado a los mexicanos que se encuentran en países de la región a extremar precauciones y seguir indicaciones de autoridades locales .

Además, la Cancillería llamó a informarse por vías oficiales, registrar sus datos de localización y tener a la mano números de emergencia consular compartidos por las embajadas en distintas publicaciones en redes sociales .

En una publicación en X, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, Vanessa Calva Ruiz, pidió a las personas mexicanas “tomar nota” de los datos de contacto de las embajadas y atender las recomendaciones oficiales .

Entre las principales medidas reiteradas por distintas representaciones mexicanas figura permanecer en lugares seguros, preferentemente en casa; evitar salidas no indispensables; mantener el teléfono cargado; y comunicar a familiares la ubicación y situación personal para sostener contacto constante.

En Jordania, la embajada mexicana recomendó permanecer en lugares seguros y evitar salir del hogar si se escuchen sirenas, alejarse de las ventanas, evitar ascensores y, si se está en un automóvil, detenerse a un lado de la vía y permanecer dentro del vehículo.

Además, difundió recomendaciones del Centro Nacional para la Gestión de Seguridad y Crisis jordano sobre qué hacer si cae un misil o un dron, como alejarse del área del incidente, no tocar fragmentos, reportar a autoridades (911), no congregarse, evitar tomar fotografías del sitio y no difundir información no verificada.

La Embajada de México en Israel informó que se modificaron lineamientos de protección civil en el país del nivel de “actividad plena” al de “actividad esencial”, por lo que recomendó seguir las indicaciones oficiales .

En Irán, la representación mexicana señaló como “información importante” que las autoridades iraníes decidieron cerrar el espacio aéreo “hasta nuevo aviso” y pidió mantener contacto con las aerolíneas y con la embajada.

Otros avisos incluyeron recomendaciones de registro y asistencia, como en Qatar, donde la embajada pidió permanecer en domicilios, tener documentos y suministros básicos a la mano y seguir la información emitida por autoridades qataríes.

En Kuwait, la embajada exhortó a mantenerse informado por fuentes oficiales, permanecer en sitios seguros y alejados de bases militares, e informar a familiares sobre la ubicación.

En otro aviso, la Embajada de México en Arabia Saudita llamó a los mexicanos que radican o visitan Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen a registrar sus datos y mantenerse atentos a la evolución de la situación .

Precisó que, con excepción de Bahréin, hasta el momento esos países no han cerrado sus espacios aéreos ni decretado medidas de emergencia, y recomendó verificar la vigencia del pasaporte, tener a mano permiso de residencia, visa y documentación importante y, si se tienen planes de viaje, contactar a aerolíneas o aeropuertos para confirmar el estatus de vuelos.

En una publicación difundida ayer, la SRE informó que se mantiene atenta a la situación en Medio Oriente e hizo un llamado a las y los mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel “dadas las actuales circunstancias” , al tiempo que señaló que el personal diplomático estará en contacto con connacionales de la región y que en Israel hasta ese momento no había recibido solicitudes de asistencia consular.

