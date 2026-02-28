Ni dinero ni suerte: Harvard dice cómo lograr la felicidad

La felicidad no es un estado que se logrará de la nada; hay que esforzarse en conseguirla. Y los expertos plantean un mapa de camino. Aquí te contamos:

La felicidad no es una cuestión de suerte ni algo reservado para ciertos momentos de la vida. Según Arthur Brooks, profesor de la ciencia de la felicidad en la Universidad de Harvard, la clave está en tratar la felicidad como una inversión a largo plazo . Así como planeamos nuestras finanzas para el futuro, podemos construir hábitos que aseguren una vida más plena y satisfactoria, sin importar la etapa en la que nos encontremos.

Según estudios recientes, la felicidad humana sigue una curva en forma de U: comienza alta en la juventud, desciende en la adultez temprana y alcanza su punto más bajo alrededor de los 50 años . A partir de los 60, la felicidad vuelve a aumentar, aunque el patrón no es igual para todos. Algunas personas experimentan una mejora constante, mientras que otras enfrentan un declive emocional.

¿Por qué esta diferencia? Brooks sostiene que la felicidad en la vejez está directamente relacionada con las decisiones y hábitos que cultivamos a lo largo de la vida .

Harvard ha identificado siete hábitos esenciales que pueden aplicarse a cualquier edad para garantizar una vida más feliz y plena:

Deja de fumar (o no empieces) : Si ya fumas, dejarlo cuanto antes no solo mejorará tu salud, sino también tu bienestar emocional en el futuro.

Modera el consumo de alcohol : El abuso de alcohol es un factor determinante en la disminución de la felicidad. Tomar medidas para evitarlo es clave.

Mantén un peso saludable : Adopta una dieta equilibrada y sostenible a largo plazo, rica en frutas y verduras, y evita restricciones extremas.

Haz ejercicio regularmente : Caminar es una de las formas más accesibles y efectivas de mantenerse activo. La constancia es más importante que la intensidad.

Afronta las adversidades : Desarrolla herramientas para gestionar el estrés y la angustia, como la meditación, el apoyo profesional o prácticas espirituales.

No dejes de aprender : La educación permanente mantiene la mente activa y contribuye a una vida más larga y satisfactoria. Leer y explorar nuevos conocimientos son hábitos poderosos.

Cultiva relaciones profundas : El vínculo con familiares, amigos o parejas amorosas es el pilar más fuerte de la felicidad. Mantén relaciones significativas y estables a lo largo del tiempo.

