Los chícharos se adaptan a una gran variedad de recetas: ensaladas, sopas, guisos, purés o incluso como acompañamiento en platos principales, pero además tienen cualidades nutricionales excepcionales.

La Universidad de Harvard, reconocida por sus investigaciones en salud y nutrición, ha destacado un alimento común pero extraordinariamente beneficioso: las arvejas, en México conocidas como chícharos, y en otros sitios como guisantes . Según los expertos, consumirlas al menos cuatro veces por semana puede marcar una gran diferencia en nuestra salud.

Los chícharos son mucho más que un acompañamiento en la mesa. Este pequeño vegetal es una fuente inagotable de nutrientes:

Proteínas vegetales : Ideales para quienes buscan opciones saludables y sostenibles para reemplazar las proteínas animales.

Fibra dietética : Promueve una digestión saludable, ayuda a regular el azúcar en sangre y aporta una sensación de saciedad que contribuye al control del peso.

Antioxidantes : Sus flavonoides y carotenoides combaten los radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Vitaminas y minerales esenciales : Destacan la vitamina K, fundamental para la salud ósea, y el hierro, que previene la anemia.

La Universidad de Harvard señala que incluir arvejas en la dieta puede mejorar la salud general y prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes y los problemas cardiovasculares . Gracias a su bajo índice glucémico, las arvejas son ideales para mantener niveles estables de glucosa en la sangre .

Además, su contenido en vitamina K fortalece los huesos, mientras que sus antioxidantes refuerzan el sistema inmunológico y protegen al cuerpo contra el envejecimiento prematuro . Otro punto a favor de este superalimento es su versatilidad.

Por ello, es recomendable comenzar con porciones moderadas y ajustar el consumo según la tolerancia de cada persona, ya que las arvejas tienen alto contenido en fibra y puede causar molestias digestivas en personas sensibles.

Incorporar chícharos cuatro veces por semana es una recomendación simple pero poderosa . Su perfil nutricional las convierte en aliadas clave para mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades y disfrutar de una alimentación más saludable. ¿Qué esperas para sumarlas a tu rutina?

OA