Por qué los pajaritos cantan en tu jardín y qué significa, según la biología

Estamos tan acostumbrados a escuchar el canto de las aves durante el día que realmente no le prestamos atención, ni nos detenemos a pensar en la razón de por qué esto sucede. Cada especie tiene diferente canto, y, cuando uno está familiarizado, es sencillo identificar de qué tipo de aves se trata. Pero la realidad es que este es un proceso bastante elaborado aunque no lo parezca, y a continuación te explicamos.

¿Qué significa el canto de las aves?

Algo que muchas personas ignoran es que el canto de los pájaro es clave para su supervivencia. Esta es una herramienta que utilizan para comunicarse con su parvada, marcar su territorio, advertir sobre posibles amenazas, para atraer pareja, etc. Este comportamiento es más intenso por la mañana, a la hora del amanecer, ya que esto demuestra la salud y vitalidad de los machos y que no hay ningún peligro acechando.

Además, cuando se establecen en un jardín o en las inmediaciones de una casa, quiere decir que lo encuentran un espacio seguro en el que pueden encontrar alimento, agua, y satisfacer sus necesidades básicas sin sentirse en peligro. Esto quiere decir que, si tienes aves en tu patio o jardín, quiere decir que se sienten seguras.

¿En qué nos afecta el canto de las aves?

Estudios aseguran que escuchar el canto de los pájaros puede repercutir positivamente en nuestra salud mental, ya que genera calma, tranquilidad, al mismo tiempo que puede reducir el estrés y ayudar a la concentración y a la gestión de las emociones.

Muchas culturas lo relacionan como una energía positiva que atrae nuevos comienzos y grandes cambios. Por otro lado, la psicología lo considera como una señal de protección y seguridad.

La naturaleza es uno de los tesoros más preciados que tenemos, por lo que es muy importante cuidarla, apreciarla, respetarla y preservarla.

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