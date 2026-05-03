¿Cómo hacer que tu maquillaje dure más tiempo en temporada de calor?

Durante la temporada de calor, mantener el maquillaje intacto puede convertirse en un verdadero desafío . La humedad, el sudor, el viento o la resequedad afectan directamente la duración y apariencia de los productos líquidos en la piel.

Preparación de la piel: la clave del éxito

Sin embargo, expertos en belleza señalan que con una adecuada preparación y técnicas específicas es posible lograr un maquillaje perfecto durante todo el día. El primer paso es preparar correctamente la piel . Antes de aplicar cualquier producto, es indispensable:

Limpiar el rostro con un limpiador en gel o espuma para eliminar impurezas y el exceso de grasa.

Hidratar la piel con una crema adecuada al tipo de piel; añadir también protector solar ligero contra los rayos UV.

Reducir la grasa y minimizar la apariencia de los poros con un primer matificante.

En climas cálidos, se recomienda optar por fórmulas ligeras y libres de aceite, mientras que en ambientes fríos, las cremas más densas ayudan a evitar la resequedad.

El poder del primer y la base adecuada

El uso de un primer o pre-base es fundamental para prolongar la duración del maquillaje. Este producto evita que la base se absorba o se deslice, creando una capa que suaviza la piel, fija el maquillaje y controla el brillo.

Se recomienda aplicarlo en la zona T (frente, nariz y mentón) y usar versiones específicas para párpados, evitando que las sombras se cuarteen o desaparezcan con el sudor.

En cuanto a la base, lo ideal es elegir productos ligeros, de larga duración y resistentes al agua, como BB creams o CC creams. Se deben aplicar en capas delgadas y difuminar bien, preferentemente con una esponja húmeda para lograr un acabado uniforme.

Sellado y duración, el secreto para que no se derrita

Otro paso esencial es sellar el maquillaje. Los polvos traslúcidos ayudan a fijar la base y reducir el brillo, mientras que el spray fijador aporta resistencia frente al sudor, el viento o la humedad. Se recomienda aplicarlo a unos 15 centímetros del rostro.

Ojos, labios y técnica layering

Para ojos y labios, lo mejor es optar por productos de larga duración o “waterproof”. Sombras en crema o gel, delineadores resistentes al agua y labiales mate suelen ofrecer mejor rendimiento en condiciones extremas.

En rubores, bronceadores e iluminadores, la técnica layering —aplicar primero una textura en crema y luego sellar con polvo— ayuda a prolongar su duración.

Retoques durante el día

Finalmente, llevar productos básicos para retoques, como papel absorbente o polvo compacto, puede marcar una gran diferencia. Estos permiten controlar el brillo, mantener la piel uniforme y refrescar el maquillaje a lo largo del día.

EE