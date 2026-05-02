En redes sociales, medios de comunicación y foros de internet se difunden con frecuencia listas sobre las razas de perros consideradas "más peligrosas". Este tipo de contenido suele ganar relevancia cuando una persona está por adoptar una mascota y busca información relacionada con distintas razas caninas.

De acuerdo con la plataforma Patitas&co, en este conocido "Top 10" de perros catalogados como potencialmente peligrosos suelen aparecer razas como Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Gran Danés, Presa Canario, Bull Terrier y Mastín Tibetano. Sin embargo, surge la pregunta sobre qué tan cierta es esta percepción. Con frecuencia se comparte la idea de que estos animales representan un riesgo para los niños debido a su fuerza física.

Este estigma se ha mantenido en distintos países y ha influido en la percepción social, al grado de que muchas familias muestran dudas al momento de considerar la adopción de alguno de estos perros.

La creencia popular dicta que la genética de estos canes los hace inestables. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

La peligrosidad de un perro no radica exclusivamente en su raza. El verdadero riesgo proviene de la falta de educación, el contexto familiar y las experiencias previas del animal.

Un Pitbull Terrier, por ejemplo, posee una mordida poderosa que, mal canalizada, puede causar daños importantes.

Pero en su "lado amable", son perros extremadamente leales, juguetones y desarrollan vínculos profundos. De hecho, son compañeros ideales y sumamente afectuosos, incluso con los niños, cuando se crían en un entorno lleno de amor y límites claros.

¿Cuándo se considera que un perro no es apto para niños?

Para los lectores de EL INFORMADOR, es vital entender que no todos los perros son para todas las familias. Un can se vuelve un riesgo principalmente cuando no ha recibido una socialización temprana adecuada.

Si un perro crece aislado, sin interactuar con diferentes personas, ruidos, texturas o entornos, es muy probable que desarrolle miedos profundos.

En la psicología canina, el miedo es uno de los principales detonantes de la agresividad. Además, un perro que ha sufrido maltrato, abandono o que no tiene sus necesidades básicas cubiertas puede volverse emocionalmente inestable.

En un hogar con niños, donde los movimientos son rápidos, impredecibles y los ruidos suelen ser fuertes, un perro estresado puede reaccionar de forma negativa. No es maldad, es instinto de supervivencia.

La clave no es la raza, sino el tutor. Un dueño irresponsable que fomenta la agresividad, que utiliza la violencia o que ignora las señales de estrés de su mascota está creando una bomba de tiempo.

Esto aplica exactamente igual tanto si tiene un imponente Rottweiler como si tiene un pequeño perro de compañía.

¿Por qué un perro puede volverse bravo?

La agresividad canina es situacional, no una condición inamovible de nacimiento. Los expertos en comportamiento animal coinciden en que un perro no nace "bravo".

Existen factores determinantes que moldean su carácter. El manejo humano es el factor número uno.

La falta de límites claros, el uso de castigos físicos o la ausencia de un adiestramiento basado en el respeto generan frustración y confusión en el animal.

Otro factor es el instinto de protección mal gestionado. Razas grandes y potentes fueron criadas históricamente para la guarda, la defensa o el trabajo físico pesado.

Si esa inmensa energía no se drena con el ejercicio adecuado, se convierte en ansiedad acumulada. Un perro ansioso es un perro propenso a reaccionar de manera desproporcionada ante estímulos cotidianos.

Para garantizar una convivencia segura y armoniosa entre perros y niños, es fundamental seguir ciertas pautas preventivas en el hogar.

Tips rápidos para una convivencia segura:

Supervisión constante: Nunca dejes a un niño pequeño a solas con un perro, sin importar la raza, el tamaño o lo "bueno" que sea el animal. Los accidentes ocurren en segundos.

Nunca dejes a un niño pequeño a solas con un perro, sin importar la raza, el tamaño o lo "bueno" que sea el animal. Los accidentes ocurren en segundos. Educación mutua: Enseña a los niños a respetar el espacio vital del perro. No deben molestarlo mientras come, duerme, está enfermo o se encuentra en su zona de descanso.

Enseña a los niños a respetar el espacio vital del perro. No deben molestarlo mientras come, duerme, está enfermo o se encuentra en su zona de descanso. Socialización temprana: Expón a tu cachorro a diferentes estímulos, personas y otros animales desde sus primeros meses de vida para que crezca seguro y equilibrado.

Expón a tu cachorro a diferentes estímulos, personas y otros animales desde sus primeros meses de vida para que crezca seguro y equilibrado. Adiestramiento en positivo: Utiliza refuerzos positivos (premios, caricias, palabras amables) para educar a tu mascota, evitando siempre los gritos y los castigos físicos.

Utiliza refuerzos positivos (premios, caricias, palabras amables) para educar a tu mascota, evitando siempre los gritos y los castigos físicos. Asesoría profesional: Si notas señales de agresividad, reactividad o miedo extremo en tu perro, acude de inmediato a un especialista.

La verdad detrás de la mala fama

Es profundamente injusto estigmatizar a ciertas razas por los errores, la negligencia o la irresponsabilidad de sus dueños.

Aunque la ley en muchos lugares establece requisitos rigurosos para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, el objetivo de estas normativas busca mejorar el manejo humano y la seguridad pública, no aislar ni castigar al animal.

El Staffordshire Bull Terrier, por ejemplo, fue criado originalmente para peleas, lo que le otorgó una gran fuerza física y resistencia al dolor.

Sin embargo, hoy en día es conocido en muchos países como el "perro niñera". ¿La razón? Su inmensa ternura, lealtad y paciencia infinita con los más pequeños del hogar cuando es educado correctamente.

La decisión de integrar un perro a una familia con niños debe basarse en el estilo de vida del hogar, el tiempo real disponible para educarlo, el espacio físico y el compromiso a largo plazo.

Al final del día, el comportamiento de un perro es un reflejo directo de la educación, el tiempo y el amor que recibe en casa.

Romper los mitos nos ayuda a ser tutores más responsables y a darle a cada perro, sin importar su raza, la oportunidad de ser el mejor amigo y protector de un niño.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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