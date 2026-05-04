El famoso discurso de Confucio, el filósofo chino, para mantener el resentimiento lejos de tu vida

Enojarse con las personas es algo natural en esencia del ser humano; sin embargo, el problema es cuando esto no desaparece y puede llegar a convertirse en resentimiento. Más allá de guardar ese enfado infinito hacia alguien, se trata de una lucha interna que, de no tratarla, se puede caer en la infelicidad y alejarse de la paz interior. El gran filósofo chino, Confucio reveló el secreto para mantener el resentimiento lejos de nuestra vida.

Lee también: Estos 5 perros son los mejores guardianes para tu hogar

Confusio y su filosofía para mantenerse lejos del resentimiento

Confucio fue un gran filósofo chino del siglo V a.C. conocido por haber compartido sus pensamientos sobre el buen gobierno, la virtud, la familia y la conducta individual. Uno de sus más famosos pensamientos es:

“Aquel que se exige mucho a sí mismo y espera poco de los demás, mantendrá lejos el resentimiento”, e sta frase forma parte del discurso de construir una vida equilibrada y una sociedad más justa, también prueba de la calidad intelectual y de sabiduría del maestro de vida.

¿Qué quiere decir Confusio con este pensamiento?

Para analizar de fondo este pensamiento del filosofo se debe desglozar la idea. Por un lado, la propuesta de exigirse mucho a uno mismo está relacionada con el “hombre noble” o virtuoso. Como algunos pueden creer no se trata de venir de un linaje noble, sino de una categoría ética.

Por otro lado, quien espera demasiado de los demás y poco de sí mismo puede caer con facilidad en la queja y el resentimiento.

En este sentido Confucio no propone una moral individualista, sino una ética relacional: cada gesto repercute en la familia, la comunidad y el Estado.

Te puede interesar: Los 5 mejores perros de compañía que transformarán tu vida

¿Quién era Confusio?

Confucio fue un importante pensador y educador que nació en Lu, estado ubicado en la actual provincia de Shandong, China. El filósofo siempre mantuvo su voluntad puesta en el estudio. La mayor parte de su vida recorrió China compartiendo sus pensamientos. Dedicó sus últimos años a recopilar y editar antiguos documentos, ayudando a conservar una gran cantidad de ellos. Muchos de los discursos de este pensador persisten en la actualidad.

Con información del Instituto Confucio PUCP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS