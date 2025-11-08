¿Por qué los carbohidratos son necesarios para el cuerpo?

El cuerpo requiere de carbohidratos, por lo que aquellas dietas que los prohíben son fundamentalmente peligrosas y aquí te compartimos más detalles al respecto.

Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, son un macronutriente fundamental para nuestro organismo . Se dividen en tres tipos principales: azúcares, almidones y fibras, cada uno con un rol específico en nuestra salud. Según la doctora Esther Batista, del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, estos nutrientes son indispensables para el correcto funcionamiento del cuerpo, ya que se transforman en glucosa, una fuente de energía esencial para las actividades diarias y las funciones cerebrales .

Los carbohidratos no solo son una fuente energética principal, sino que también tienen otras ventajas. La fibra, por ejemplo, se presenta en dos formas: insoluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal, y soluble, que reduce los niveles de colesterol y estabiliza el azúcar en la sangre. Además, la Fundación Española de Nutrición destaca que los carbohidratos aportan hasta la mitad de la energía necesaria para los músculos y el sistema nervioso, haciendo posible un funcionamiento eficiente del organismo.

El consumo de carbohidratos influye directamente en los niveles de glucosa en la sangre . El índice glucémico es una herramienta útil para evaluar cómo los diferentes alimentos afectan estas cifras. La insulina y el glucagón, dos hormonas producidas en el páncreas, regulan estos niveles. La insulina transporta la glucosa a las células para convertirla en energía, mientras que el glucagón libera glucosa almacenada en el hígado para equilibrar el nivel en el torrente sanguíneo.

Para mantener una dieta equilibrada, entre el 55% y el 60% de las calorías diarias deben provenir de carbohidratos , según la FEN. Es preferible optar por carbohidratos complejos, como arroz, pasta, pan integral, patatas y legumbres, que se digieren más lentamente y aportan minerales, vitaminas y fibra. Por otro lado, los carbohidratos simples, presentes en frutas, dulces y bebidas azucaradas, deben representar solo un 10% del consumo total .

Conocer la rapidez con la que se digieren y absorben los carbohidratos es necesario para la salud, especialmente en casos de diabetes o para quienes practican deportes. Los carbohidratos complejos son ideales para proporcionar energía sostenida, mientras que los simples pueden usarse en momentos específicos, como una recuperación rápida tras el ejercicio.

