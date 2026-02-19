¿Por qué huelen las axilas y cómo eliminar este incómodo aroma?

Sin duda en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado cómo combatir el mal olor en las axilas (o cómo ayudar a alguien a quien "le chilla la ardilla"). Esta situación, aunque común y más normal de lo que pensamos, es bastante incómoda, sobre todo en lugares públicos en los que haber olvidado el desodorante en pleno verano nos cobra factura .

El mal olor, pese a que se le relaciona popularmente con malas prácticas de higiene, es de lo más natural, solo que lo opacamos con las fragancias de los desodorantes y antitranspirantes... a veces sin éxito.

¿Por qué huelen las axilas?

El mal olor en las axilas, según la página de Nivea, ocurre cuando el sudor (fluido natural de todos los cuerpos) entra en contacto con las bacterias que habitan en la superficie de la piel. Aunque esta sustancia por sí misma no tiene olor, al descomponerse se liberan compuestos que pueden generar un aroma desagradable .

Factores como la genética, la alimentación o incluso el estado de salud pueden influir en la intensidad del olor.

¿Cómo eliminar los malos olores de las axilas?

Los desodorantes, aunque son de acción rápida contra los malos olores en las axilas, tienden a dejar residuos en nuestra piel que se acumulan en la zona y terminan ocasionándonos una especie de bucle: utilizar productos para inhibir el mal olor que terminarán dándonos más de los mismos problemas .

Los antitranspirantes, no solo guardan los desagradables aromas del sudor de nuestras axilas, sino que obstruyen los poros y ocasionan inflamación de los nódulos linfáticos.

Es por ello que aquí te dejamos algunos tips para eliminar los malos olores de las axilas, la mayoría incluye remedios caseros, con sustancias más amables con la piel.

Limón

Parte un limón por la mitad y úntalo en tus axilas, esto te ayudará eliminar el mal olor y te ayudará también a reducir la sudoración.

Árbol de té

Esta hoja tiene grandes propiedades antibacterianas, por lo que te ayudará a limpiar y desinfectar tus axilas, sólo tienes que humedecer un trozo de algodón y pasarlo por ellas.

Vinagre de sidra de manzana

Es excelente para equilibrar el PH de la piel , puesto que las bacterias responsables del mal olor no toleran el grado de acidez que tiene esta sustancia. Lo puedes usar de la siguiente manera: en un atomizador agrega el equivalente a un cuarto de agua con respecto al recipiente y un cuarto de vinagre; utilízalo como desodorante en las mañanas.

Polvo de arroz

Empolva tus axilas limpias y secas con con polvo de arroz, esto te ayudará a sentirte más seguro o segura en cuanto a tu sudoración.

Talco y bicarbonato

Después de bañarte, mezcla talco y bicarbonato y aplícalo en tus axilas una vez secas.

Cuida tu piel

Para mantener bajo control y saber cómo quitar el mal olor de las axilas, es fundamental tener buenos hábitos de higiene, bañarse con frecuencia y usar ropa que permita que la piel respire .

Recuerda que si el mal olor persiste y se intensifica, debes consultar a un médico.

