El Síndrome del Colon Irritable (SCI), también conocido como síndrome del intestino irritable, es un trastorno funcional del aparato digestivo que afecta principalmente al intestino grueso. Se caracteriza por molestias abdominales recurrentes y alteraciones en el ritmo intestinal, sin que exista una causa orgánica visible en estudios convencionales.

A continuación, se describen diez síntomas frecuentes asociados a esta condición:

1.- Dolor abdominal recurrente

Es uno de los signos principales. Suele localizarse en la parte baja del abdomen y puede aliviarse después de evacuar.

2.- Distensión abdominal

Muchas personas experimentan sensación de inflamación o “vientre hinchado”, que puede intensificarse después de las comidas.

3.- Cambios en la frecuencia de las evacuaciones

El ritmo intestinal puede variar, con episodios más frecuentes o, por el contrario, evacuaciones espaciadas.

4.- Diarrea

Algunos pacientes presentan deposiciones líquidas o urgencia para ir al baño, especialmente en momentos de estrés.

5.- Estreñimiento

En otros casos, el síntoma predominante es la dificultad para evacuar o heces duras y secas.

6.- Alternancia entre diarrea y estreñimiento

Es común que los síntomas cambien con el tiempo, combinando ambos patrones.

7.- Presencia de moco en las heces

Puede observarse una sustancia blanquecina en las evacuaciones, sin que ello indique infección.

8.- Sensación de evacuación incompleta

Después de ir al baño, la persona puede sentir que no logró vaciar completamente el intestino.

9.- Gases excesivos

La acumulación de aire en el intestino genera molestias y puede acompañarse de eructos o flatulencias frecuentes.

10.- Malestar general asociado al estrés

Aunque no es exclusivo del sistema digestivo, el estrés emocional suele intensificar los síntomas, generando un círculo entre tensión y molestias intestinales.

El Síndrome del Colon Irritable es una condición crónica que puede variar en intensidad. Si los síntomas son persistentes, severos o se acompañan de pérdida de peso, sangrado o fiebre, es recomendable acudir a un profesional de la salud para una evaluación adecuada.

