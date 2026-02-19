El agua mineral es una de las bebidas más refrescantes y que sirve para cuidar la salud en diferentes aspectos.

¿Qué tiene el agua mineral?

El agua mineral proviene de manantiales o pozos naturales y contiene minerales como el calcio, magnesio y potasio.

La razón de su contenido de minerales es que viaja a través de capas de roca y tierra y los recoge en el camino. El agua mineral puede contener distintos minerales; todo depende de distintas fuentes y del lugar donde provenga.

Beneficios del agua mineral

Además de ser una buena opción para hidratarse, cuando tomas agua mineral contribuyes a satisfacer las necesidades diarias de minerales que el organismo necesita, ya que tiene una gran fuente de minerales esenciales y oligoelementos.

Los principales beneficios del agua mineral son:

Calcio: Por el alto contenido de este mineral, este líquido puede ayudar a que los huesos se mantengan fuertes y sanos.

Magnesio: Beneficia al funcionamiento de los músculos y los nervios. Asimismo, ayuda a prevenir los calambres, regula la presión y los niveles de azúcar en la sangre.

Potasio: Gracias al contenido de potasio, el agua mineral ayuda al funcionamiento adecuado del corazón y los músculos.

No obstante, su consumo en exceso puede ser dañino para la salud.

¿Qué pasa si tomo mucha agua mineral?

Sin duda alguna, el agua mineral es una buena opción para hidratarse; sin embargo, es importante medir su consumo por sus altos contenidos de sodio o potasio, y se debe limitar debido a la presión sanguínea alta que puede provocar.

Cabe destacar que las personas con afecciones renales y cardiacas deben limitarse al consumo de agua mineral.

Con información de Banner Health.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS