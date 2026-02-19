El agua mineral es una de las bebidas más refrescantes y que sirve para cuidar la salud en diferentes aspectos.El agua mineral proviene de manantiales o pozos naturales y contiene minerales como el calcio, magnesio y potasio. La razón de su contenido de minerales es que viaja a través de capas de roca y tierra y los recoge en el camino. El agua mineral puede contener distintos minerales; todo depende de distintas fuentes y del lugar donde provenga. Además de ser una buena opción para hidratarse, cuando tomas agua mineral contribuyes a satisfacer las necesidades diarias de minerales que el organismo necesita, ya que tiene una gran fuente de minerales esenciales y oligoelementos. Los principales beneficios del agua mineral son:No obstante, su consumo en exceso puede ser dañino para la salud. Sin duda alguna, el agua mineral es una buena opción para hidratarse; sin embargo, es importante medir su consumo por sus altos contenidos de sodio o potasio, y se debe limitar debido a la presión sanguínea alta que puede provocar. Cabe destacar que las personas con afecciones renales y cardiacas deben limitarse al consumo de agua mineral. Con información de Banner Health. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS