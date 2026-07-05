¿Por qué es incorrecto lavar el pollo antes de cocinarlo?

Una de las costumbres más arraigadas en las cocinas consiste en lavar el pollo crudo bajo el grifo de agua antes de cocinarlo. Sin embargo, especialistas en seguridad alimentaria advierten que esta acción representa un riesgo para la salud pública, ya que favorece la contaminación cruzada mediante la dispersión de bacterias en el área de preparación.

De acuerdo con la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, enjuagar esta carne aumenta la probabilidad de propagar microorganismos patógenos . Al entrar en contacto con el chorro de agua, se generan microgotas invisibles que viajan por el aire y se depositan en encimeras, utensilios e incluso en otros alimentos cercanos listos para el consumo.

El principal agente infeccioso asociado a esta práctica es la bacteria Campylobacter. Este microorganismo causa campilobacteriosis, una enfermedad gastrointestinal que provoca síntomas como diarrea, dolor abdominal y fiebre, la cual puede variar desde un cuadro leve hasta complicaciones severas en personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

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Además del Campylobacter, las aves crudas suelen albergar otras bacterias dañinas como la Salmonella. Cuando las gotas de agua contaminadas alcanzan superficies limpias, estos patógenos sobreviven y se transfieren fácilmente a los ingredientes que se consumirán sin cocción previa, como frutas o verduras frescas destinadas a ensaladas.

El mito de la higiene mediante el agua

Muchas personas mantienen el hábito de enjuagar la carne con la intención de retirar impurezas o líquidos residuales del empaque comercial. No obstante, el agua corriente no tiene la capacidad de eliminar los microorganismos que se encuentran adheridos al tejido muscular del animal.

Tampoco resulta efectivo el uso de soluciones caseras a base de vinagre, jugo de limón o sal. Las autoridades sanitarias subrayan que estos métodos tradicionales de limpieza no destruyen los patógenos ni previenen la propagación bacteriana en el entorno doméstico, generando únicamente una falsa sensación de seguridad.

La única medida segura y avalada por la ciencia para erradicar cualquier riesgo biológico es someter el alimento a un proceso térmico adecuado. El calor actúa como el método de desinfección definitivo durante la preparación culinaria, neutralizando las amenazas invisibles de la carne.

Recomendaciones para una manipulación segura

Para garantizar la inocuidad alimentaria, se recomienda transferir las piezas crudas directamente del empaque original a la olla, sartén o bandeja de horno. Durante la cocción, es necesario asegurar que el centro de la carne alcance una temperatura interna mínima de 74 grados Celsius.

Asimismo, resulta indispensable lavar las manos con abundante agua y jabón inmediatamente después de manipular el producto crudo. Esta acción preventiva interrumpe la cadena de transmisión de microorganismos hacia otros objetos, electrodomésticos o superficies de la cocina.

Finalmente, los utensilios, cuchillos y tablas de cortar empleados en el proceso deben lavarse y desinfectarse de manera independiente. Modificar estos hábitos de preparación protege el bienestar de los consumidores y reduce la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB