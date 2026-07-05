La decisión de quedarse en casa durante los fines de semana en lugar de asistir a reuniones sociales es un comportamiento que la psicología analiza con interés. Aunque la norma dicta que los días de descanso deben destinarse a la convivencia, una parte de la población prefiere el aislamiento voluntario, una práctica conocida como nesting . Esta elección, lejos de ser un síntoma negativo, responde a necesidades específicas de la mente humana frente a las exigencias del entorno moderno.

El término utilizado para describir esta preferencia se traduce como "plan casero". Consiste en aprovechar el tiempo libre para permanecer en el hogar, descansar y disfrutar de actividades en solitario. Erika Villavicencio Ayub, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que este concepto ha cobrado relevancia por los efectos positivos que genera en quienes lo adoptan de manera consciente.

En algunas culturas, esta actitud suele confundirse con la pereza o la falta de interés. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, la tendencia de nesting a evitar las salidas de fin de semana se asocia directamente con una búsqueda de bienestar emocional.

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El antídoto contra el agotamiento social

Uno de los motivos principales para adoptar el nesting es la necesidad de recargar energía para afrontar la semana entrante. Las jornadas de trabajo o estudio demandan una gran cantidad de esfuerzo mental, y el hogar se convierte en un refugio seguro donde las presiones externas desaparecen. Este espacio permite una desconexión real de las obligaciones cotidianas.

Asimismo, la decisión de no salir se explica por el fenómeno conocido como agotamiento social. Interactuar constantemente con otras personas requiere un esfuerzo cognitivo que, al llegar el viernes, puede resultar abrumador. Quedarse en casa funciona como una medida preventiva para evitar el estrés derivado de la sobreestimulación interpersonal.

Para las personas con rasgos de personalidad introvertida, esta dinámica es aún más evidente. Los introvertidos procesan los estímulos del entorno de manera distinta y se sienten más cómodos cuando pasan tiempo en soledad. El aislamiento temporal les proporciona el equilibrio necesario para mantener su salud mental.

La importancia del equilibrio

La tendencia puede traer múltiples beneficios. Entre los más destacados se encuentran la reducción de los niveles de estrés y ansiedad, así como una recuperación física y emocional. Al disminuir el ritmo de actividad, el cuerpo y la mente logran estabilizarse tras periodos de alta exigencia.

Esta elección de estilo de vida también tiene un impacto en la economía personal. Al evitar los gastos asociados con las salidas a restaurantes, cines o bares, las personas logran reunir recursos monetarios y ahorrar, lo que a su vez disminuye otra fuente común de preocupación.

A pesar de los aspectos positivos, Villavicencio Ayub recomienda mantener un balance adecuado. Es necesario alternar el descanso en casa con momentos de conexión con el mundo exterior. El objetivo es que el nesting funcione como una herramienta de recuperación y no se transforme en un aislamiento prolongado que afecte las relaciones interpersonales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB