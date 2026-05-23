¿Por qué el calor extremo es un enemigo silencioso si padeces hipertensión?

Con los termómetros al máximo en Guadalajara, el calor extremo no solo incomoda, sino que amenaza a quienes padecen hipertensión. Descubre por qué las altas temperaturas pueden descontrolar tu presión arterial hoy mismo y cómo evitar una emergencia médica sin salir de casa.

Las recientes y severas olas de calor que azotan a Guadalajara y diversas regiones de México han encendido las alertas máximas de las autoridades sanitarias locales.

Más allá de la deshidratación común o el agotamiento, el aumento extremo de las temperaturas representa un riesgo grave y silencioso para quienes viven con hipertensión arterial .

Durante esta intensa temporada de primavera y verano, los pacientes hipertensos enfrentan un desafío fisiológico mayor que responde claramente al qué, quién, cuándo, dónde y por qué de esta urgencia médica.

¿Qué les ocurre a tus arterias con el calor extremo?

Cuando el cuerpo humano intenta enfriarse de manera natural, se produce un complejo fenómeno biológico conocido como vasodilatación, el cual ensancha los vasos sanguíneos de forma abrupta.

Este proceso fisiológico provoca que la presión arterial descienda rápidamente, obligando al corazón a trabajar el doble y bombear sangre con mucha más fuerza y rapidez.

Si a esta situación le sumamos la constante pérdida de líquidos a través del sudor, el volumen total de sangre disminuye, elevando el riesgo de sufrir desmayos repentinos.

Además, este esfuerzo adicional y repentino del sistema cardiovascular puede desencadenar eventos isquémicos o infartos en personas que ya cuentan con antecedentes de enfermedades cardíacas previas.

El papel de los medicamentos y la advertencia del IMSS

Médicos y especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierten constantemente que ciertos fármacos recetados para controlar la presión complican la regulación térmica del cuerpo.

Los medicamentos diuréticos, por ejemplo, aumentan significativamente la excreción de líquidos, lo que acelera la deshidratación si el paciente no consume suficiente agua durante todo el día .

Por otro lado, los betabloqueadores reducen el flujo sanguíneo hacia la piel, impidiendo que el organismo disipe el calor de manera eficiente y aumentando la temperatura interna .

Por ello, es de vital importancia no suspender ni alterar jamás la dosis de los medicamentos avalados por la Secretaría de Salud sin antes consultar a un cardiólogo.

Estrategias clave para proteger tu salud cardiovascular

Ante este panorama de altas temperaturas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda encarecidamente mantener los espacios interiores frescos y ventilados, además de evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para prevenir cualquier tipo de emergencia médica en casa o en la calle, es fundamental aplicar una lista de tips rápidos en tu rutina diaria durante los meses calurosos.

Estos puntos clave incluyen:

1) Beber agua natural constantemente, aunque no sientas sed.

2) Usar ropa holgada de colores claros.

3) Evitar las bebidas alcohólicas.

4) Reducir drásticamente el consumo de sodio.

Proteger tu corazón del calor extremo no es una medida opcional; mantente siempre informado a través de fuentes oficiales, sigue al pie de la letra las indicaciones médicas y cuida tu presión arterial hoy mismo para disfrutar de la temporada sin contratiempos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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