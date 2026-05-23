El maíz cacahuazintle, protagonista de este platillo, es un cereal sumamente rico en fibra, antioxidantes y vitaminas que beneficia la digestión cuando se consume en su forma natural.

Sin embargo, el verdadero problema surge por el cómo preparamos y aderezamos este alimento en las calles de Guadalajara y el resto del país. Al añadir cucharadas abundantes de crema, mayonesa y queso rallado, transformamos un bocadillo originalmente saludable en una auténtica bomba calórica .

Especialistas en nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierten que una sola porción preparada con todos los aderezos puede superar fácilmente las 400 calorías . Esto responde claramente al porqué su consumo diario está estrechamente ligado al aumento de peso progresivo.

Los riesgos silenciosos de consumir crema y queso a diario

¿Quién se encuentra en mayor riesgo ante este hábito? Las personas sedentarias, con sobrepeso o con antecedentes familiares de hipertensión son las más vulnerables. La crema y la mayonesa aportan niveles altísimos de grasas saturadas, las cuales elevan peligrosamente el colesterol en la sangre .

Además, el queso cotija o fresco que suele coronar este popular antojo contiene cantidades muy significativas de sodio . La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar estrictamente el consumo de sodio para prevenir infartos, algo casi imposible si comemos esto todos los días.

El cuándo y el dónde también juegan un papel fundamental en tu salud; consumirlo por las noches en puestos callejeros, justo antes de ir a dormir, ralentiza el metabolismo . El cuerpo no logra procesar esta carga energética, almacenándola directamente como tejido adiposo abdominal.

Cómo disfrutar tu antojo callejero sin comprometer la salud

Afortunadamente, no es necesario eliminar este delicioso manjar de tu vida cotidiana, sino modificar la frecuencia y la calidad de los ingredientes. La clave médica radica en la moderación y en realizar pequeños ajustes inteligentes que mantengan el sabor tradicional completamente intacto.

Si eres un comensal frecuente en el estado de Jalisco, puedes solicitar a tu elotero de confianza que reduzca a la mitad las porciones de aderezos. Cambiar la mayonesa tradicional por opciones bajas en grasa o simplemente usar limón transforma el perfil nutricional .

A continuación, te presentamos una lista de tips rápidos para lograr una versión mucho más amigable con tu elote:

1) Pide tu elote hervido, nunca asado con mantequilla.

2) Sustituye la crema por yogur griego natural.

3) Usa queso panela.

4) Exprime más limón y chile natural.

En conclusión, comer un elote con crema todos los días definitivamente no es una práctica saludable debido al exceso de grasas y sodio acumulado . Disfrútalo mejor como un premio ocasional, máximo una vez por semana, para cuidar tu bienestar integral a largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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