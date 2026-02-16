La presión arterial no se mantiene estable a lo largo de las 24 horas. Por el contrario, sigue un patrón natural influido por el reloj biológico, la actividad física, las emociones y los procesos hormonales. Estas variaciones forman parte del funcionamiento normal del organismo y ayudan a responder a las demandas del entorno.

El ritmo circadiano y su influencia

El principal responsable de estos cambios es el ritmo circadiano, es decir, el ciclo interno que regula funciones como el sueño, la temperatura corporal y la liberación de hormonas. Durante el día, cuando la persona está activa, la presión arterial tiende a elevarse ligeramente para facilitar el flujo sanguíneo hacia músculos y órganos.

Por la noche, mientras el cuerpo descansa, lo habitual es que la presión disminuya entre un 10 y un 20 %. Este fenómeno se conoce como “descenso nocturno” o dipping, y se considera una respuesta saludable del sistema cardiovascular.

Factores que elevan la presión durante el día

A lo largo de la jornada intervienen distintos elementos que pueden incrementar temporalmente la presión arterial:

Actividad física.

Estrés laboral o emocional.

Consumo de cafeína o tabaco.

Cambios posturales.

Alimentación, especialmente si es alta en sodio.

En las primeras horas de la mañana también suele registrarse un aumento natural, relacionado con la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al organismo para iniciar el día.

¿Qué ocurre mientras dormimos?

Durante el sueño profundo, el sistema nervioso reduce su nivel de activación. El corazón late más lentamente y los vasos sanguíneos se relajan, lo que favorece el descenso de la presión. Sin embargo, si el descanso es interrumpido o existe algún trastorno del sueño (como la apnea obstructiva), este patrón puede alterarse.

Cuando la presión no disminuye por la noche, se habla de “no dipper”, una condición que puede asociarse con mayor riesgo cardiovascular.

Es importante señalar que estos cambios son fisiológicos. No obstante, fluctuaciones excesivas o elevaciones constantes pueden indicar hipertensión u otros problemas de salud. Por ello, en algunos casos los médicos recomiendan un monitoreo ambulatorio de 24 horas para observar cómo se comporta la presión en distintos momentos del día.

Comprender que la presión arterial varía de forma natural permite interpretar mejor las mediciones y entender que un solo registro no siempre refleja el comportamiento real del sistema cardiovascular.

