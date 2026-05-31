Este domingo una lluvia con fuerte viento refrescó las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando a su paso la caída de por lo menos seis árboles en diferentes puntos de la ciudad.

Árbol cae sobre vehículo en la Zona Industrial

En la tormenta, registrada previo al inicio formal de la temporada de lluvias 2026, se reportó la caída de un ejemplar sobre la avenida Lázaro Cárdenas, poco antes de 8 de Julio, en la Zona Industrial de Guadalajara, que dañó a un vehículo, sin reporte de personas lesionadas.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de otras direcciones del Ayuntamiento tapatío se movilizaron de inmediato al punto para retirar el ejemplar y liberar la circulación.

Se reportan más árboles derribados en distintos puntos

Un árbol más cayó en el cruce de Cruz del Sur y López de Legaspi, en Colón Industrial, en el mismo municipio, y otro se vino abajo en avenida República y Román Morales, en la colonia Oblatos.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS GUADALAJARA

Por otra parte otro ejemplar cayó sobre Federalismo Norte y Fidel Velázquez, en la colonia Fábrica de Atemajac de Guadalajara, sin que se reportaran personas lesionadas.

Árbol seco daña cuatro vehículos y derriba cableado

Los elementos de la coordinación municipal confirmaron que en Privada Cisne y calle Clio otro árbol, de aproximadamente 20 metros de altura que se hallaba totalmente seco, cayó sobre cuatro vehículos.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS GUADALAJARA

"Asimismo derriba cables de Comisión Federal de Electricidad, así como de telefonía y compañía de cable, procediendo nuestro personal a canalizar con la dependencia correspondiente para su posterior y recolección", dijo la coordinación municipal respecto de un ejemplar más.

FACEBOOK / GOBIERNO DE GUADALAJARA

Autoridades realizan labores de limpieza y liberación de vialidades

“Equipos de nuestro Gobierno se encuentran trabajando para liberar vías, retirar árboles caídos y limpiar el arrastre, tras las lluvias y ráfagas de viento de esta tarde. Te pedimos mantenerte informado por canales oficiales y, en caso de una emergencia, repórtala al 911. Recuerda que menos basura, menos inundaciones", compartió por su parte el Gobierno de Guadalajara en sus redes sociales oficiales.

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También se registra caída de granizo en Tala

En el municipio de Tala, específicamente en la comunidad de Cuxpala, se registró la caída de granizo además de la lluvia, sin que se informara sobre afectaciones o peligros para la ciudadanía.

CORTESÍA

Protección Civil emite recomendaciones por lluvias

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) compartió una alerta a la ciudadanía para evitar ponerse en riesgo durante la lluvia fuerte, ante la probabilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y posible caída de ramas o árboles, además de afectaciones aisladas en servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

Recomendaciones para evitar riesgos durante las tormentas

Entre las recomendaciones compartidas por la UEPCBJ, ante la probabilidad de que se intensifiquen la lluvia y el viento se encontraron:

Maneja con precaución y reduce la velocidad.

Evita cruzar calles inundadas, pasos a desnivel o corrientes de agua.

Mantente alejado de árboles, espectaculares y estructuras inestables.

Reporta emergencias al 911 y mantente informado a través de canales oficiales.

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