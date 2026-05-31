Estornudas en la oficina y de inmediato escuchas un "¡salud!". Aunque hoy parece un simple acto de cortesía automática, esta palabra esconde un origen fascinante ligado a la supervivencia. Descubre por qué este reflejo verbal sigue más vigente que nunca y qué oscuro secreto histórico guarda. Lo que en la actualidad es una norma de etiqueta enseñada en los hogares de Latinoamérica, comenzó en realidad como una medida de emergencia sanitaria ante una crisis mortal.

El origen histórico: una pandemia en la antigüedad

En Europa, específicamente en la antigua Roma, alrededor del año 591. Durante este oscuro periodo histórico, una devastadora epidemia de peste azotó fuertemente la región, cobrando la vida de miles de ciudadanos que presentaban graves síntomas respiratorios.

El estornudo no era un simple resfriado, sino una de las primeras señales de alerta de esta letal enfermedad. Ante el pánico generalizado de la población, la figura de quien instauró esta costumbre cobra una enorme relevancia: el Papa Gregorio Magno, máximo líder de la Iglesia católica en aquel entonces.

El Pontífice ordenó oficialmente a todos los fieles que, al escuchar a alguien estornudar, pronunciaran de inmediato "salud" o "Dios te bendiga". El cómo era bastante sencillo: se trataba de una breve plegaria verbal para desear la pronta recuperación del enfermo y rogar que la peste no se propagara más.

De la supervivencia a la cortesía moderna

Con el incesante paso de los siglos, la fuerte connotación religiosa y de supervivencia extrema se fue transformando gradualmente. La frase logró cruzar fronteras y vastos océanos, arraigándose profundamente en la cultura hispanohablante como un símbolo innegable de buena educación y empatía hacia el prójimo.

Hoy en día, la ciencia médica explica claramente que estornudar es simplemente una reacción normal y necesaria del cuerpo humano. Este reflejo ocurre cuando existe una irritación en las membranas mucosas de la nariz o la garganta, sirviendo como un eficiente mecanismo de defensa natural.

A pesar de conocer a la perfección esta explicación biológica, las personas crecen repitiendo la palabra casi de forma automática e inconsciente. Es un hábito social que se refuerza constantemente en los colegios y en la interacción diaria, manteniendo viva una tradición que superó la prueba del tiempo.

La próxima vez que alguien estornude a tu lado y respondas rápidamente con un "¡salud!", sabrás con certeza que estás repitiendo un eco directo de la historia. Es un pequeño gesto que, aunque ya no busca curar plagas del pasado, sigue conectándonos a todos a través de la empatía y el respeto mutuo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS