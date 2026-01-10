Por qué debes meter una esponja en la lavadora antes de lavar

Cuando se lava la ropa, es común que, aunque las prendas salgan limpias, queden cubiertas de pelusa o pelos de animales, pero existe un truco muy sencillo para eliminar estos residuos. Aquí los detalles:

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y mantenimiento del hogar, Cleanipedia, la esponja de cocina puede ayudar a reducir este problema al actuar como un captador de residuos durante el ciclo de lavado .

El principio detrás de este truco es sencillo. La superficie porosa de la esponja funciona como un punto de adhesión para pelos, fibras textiles y pelusa que se desprenden de la ropa mientras gira el tambor . En lugar de redistribuirse entre las prendas o acumularse en el filtro del electrodoméstico, estos residuos quedan atrapados en la esponja.

De acuerdo con guías de higiene del Global Hygiene Council y manuales de mantenimiento de electrodomésticos, este tipo de superficies porosas pueden retener partículas ligeras cuando están en constante movimiento y contacto con el agua. Por ello, el truco resulta especialmente útil en cargas con ropa de algodón, toallas o prendas que suelen soltar fibras.

Para aplicar correctamente este método, se recomienda utilizar una esponja nueva o perfectamente limpia, sin restos de detergente, grasa o productos abrasivos. Debe colocarse dentro del tambor antes de iniciar el ciclo normal de lavado, junto con la ropa . Al finalizar, la esponja suele salir cubierta de pelos y pelusas, lo que confirma su función como recolector de residuos.

Recomendaciones y cuidados al usar este método

Especialistas advierten que este truco no sustituye la limpieza regular de la lavadora. Durante el verano, por ejemplo, se recomienda limpiar el electrodoméstico cada 10 o 15 lavados o al menos una vez al mes, debido a la acumulación de sudor, humedad y restos orgánicos que favorecen la aparición de hongos y malos olores.

La limpieza adecuada consiste en realizar un ciclo con el tambor vacío, utilizando agua caliente por encima de los 60 grados centígrados, así como revisar y limpiar el filtro cada dos o tres meses. De acuerdo con manuales técnicos de fabricantes y organismos de higiene, estas prácticas prolongan la vida útil del equipo y mejoran el desempeño del lavado.

Asimismo, la esponja utilizada en este truco debe desecharse o desinfectarse después de uno o dos usos, ya que acumula residuos que pueden convertirse en un foco de bacterias. No se recomienda reutilizarla para lavar platos u otras tareas domésticas.

