Pediatras alertan sobre la importancia del recreo en las escuelas para el aprendizaje infantil

El recreo va mucho más allá de ser un simple momento de diversión para los estudiantes de primaria. Especialistas en pediatría aseguran que este espacio de juego y descanso es fundamental para el bienestar físico, emocional y académico de niños y adolescentes de todas las edades.

Ese es el principal mensaje de un importante grupo de pediatras que recientemente presentó las primeras actualizaciones en más de una década sobre la importancia del tiempo libre no estructurado en las escuelas y la necesidad de protegerlo dentro de la jornada escolar.

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La declaración de política actualizada de la Academia Estadounidense de Pediatría llega después de años de recreos cada vez más cortos y de un deterioro de la salud infantil.

El grupo "siempre ha apoyado el juego —el juego libre para los niños—, pero con el tiempo se ha visto cada vez más amenazado", en parte por el impulso de obtener mejores puntajes en los exámenes, señaló el doctor Robert Murray, uno de los autores principales. "Tiene un beneficio muy poderoso si se aprovecha al máximo".

Nuevas evidencias muestran que los niños necesitan pausas entre períodos concentrados de aprendizaje

La nueva guía, publicada el pasado lunes en la revista Pediatrics, es similar a la declaración de política anterior, pero cita las investigaciones más recientes sobre por qué estos descansos son esenciales para el éxito académico de los niños y para su desarrollo mental, físico, social y emocional.

Por ejemplo, nuevas evidencias muestran que los niños necesitan pausas entre periodos concentrados de aprendizaje para que el cerebro pueda retener y almacenar la información. Los investigadores también afirman que el recreo les da a los niños la oportunidad de desenvolverse en sus relaciones y desarrollar confianza, algo tan importante para los mayores como para los más pequeños.

Murray y sus colegas también subrayaron la importancia de la actividad física para prevenir la obesidad, una afección que ahora afecta a aproximadamente 1 de cada 5 niños y adolescentes en Estados Unidos.

Dados estos beneficios, recomiendan que el recreo se proteja y que nunca se niegue por razones académicas o punitivas, como a veces ocurre en las escuelas.

"Si el niño es disruptivo o grosero e irrespetuoso, el recreo es una de las cosas que los maestros usan para castigar a los niños", explicó Murray, y añadió que los estudiantes que tienen dificultades con problemas de conducta o con las calificaciones suelen ser quienes más necesitan el recreo.

Pero esos estudiantes no son los únicos perjudicados. El recreo ha ido disminuyendo para todos los niños.

Desde mediados de la década de 2000, hasta el 40% de los distritos escolares a nivel nacional han reducido o eliminado el recreo, según datos del grupo Springboard to Active Schools en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En la actualidad, la duración del recreo varía ampliamente entre las escuelas de Estados Unidos, desde menos de 10 minutos hasta más de una hora al día, indicó el grupo de pediatría. Por lo general, los niños mayores tienen menos tiempo que los más pequeños.

Idealmente, muestran los estudios, los niños deberían tener un mínimo de 20 minutos al día y múltiples descansos. En otros países como Dinamarca, Japón y el Reino Unido, los estudiantes tienen pausas después de cada 45 a 50 minutos de instrucción en el aula.

"Deberían tener un periodo lo suficientemente largo como para desestresarse, liberar tensión y prepararse para la siguiente clase", afirmó Murray.

La doctora Lauren Fiechtner, experta en obesidad infantil en Mass General Brigham for Children en Boston, dijo que le alegra la actualización de las recomendaciones sobre el recreo. Ha visto la importancia del recreo tanto como médica como madre de dos hijos. Recordó cómo su hijo de 8 años aprendió a jugar baloncesto en el recreo y ahora le encanta ese deporte.

Fiechtner, quien no participó en la elaboración de las recomendaciones, coincide con la recomendación de que los estudiantes de secundaria y preparatoria también necesitan recreo.

"A medida que los niños crecen, están más frente a las pantallas. Así que es realmente útil, creo, que haya actividad al aire libre y recreo", comentó Fiechtner. “El recreo es genial. Todos, de alguna manera, necesitamos recreo”.

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