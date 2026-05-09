La pérdida de una mascota es uno de los momentos más difíciles. Por ello, para las familias, al momento de adoptar, conocer la esperanza de vida de un perro se ha vuelto un factor crucial para quienes buscan un compañero a largo plazo.

Sobre eso, la revista Men's Health recopiló datos sobre las razas caninas que desafían el reloj biológico. La respuesta a por qué algunos perros viven más que otros no es casualidad, sino pura genética y ciencia.

Según investigaciones publicadas en revistas especializadas como Scientific Reports, citadas por Men's Health, existe una regla general en el mundo canino. Los perros de razas pequeñas viven más que los grandes o gigantes.

Además, la morfología juega un papel vital. Los canes con hocico largo tienen una ventaja biológica frente a las razas braquicéfalas (de hocico chato), presentando menos problemas respiratorios y cardíacos a lo largo de su vida.

La ciencia detrás de la longevidad canina

¿Por qué un perro pequeño vive más? La respuesta científica radica en el metabolismo y el ritmo de crecimiento celular. Los perros grandes crecen de manera acelerada durante su primer año, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad de forma prematura.

En contraste, las razas pequeñas envejecen en "cámara lenta". Esto explica por qué un gran danés rara vez supera los 8 años de vida, mientras que un perro de tamaño "toy" puede acompañar a las familias durante casi dos décadas.

Para los dueños de mascotas, esta información es oro puro. Saber qué esperar de la genética de tu perro te permite planificar mejor sus cuidados preventivos, su dieta y sus visitas al veterinario desde que es un cachorro.

El Top definitivo: ¿Qué razas superan la barrera del tiempo?

Basado en la recopilación de Men's Health, este es el listado de los perros que te acompañarán por más tiempo. Si buscas un compañero duradero, toma nota de estas razas:

Pastor ganadero australiano: Aunque es un perro mediano de trabajo, su resistencia es legendaria. El récord mundial de longevidad lo ostentó un ejemplar que vivió la increíble cifra de 29 años. Su promedio general ronda los 15 años. Chihuahua: Originario de México, este diminuto guardián demuestra que el tamaño no define la fortaleza. Con los cuidados adecuados, un chihuahua puede vivir entre 15 y 20 años, siendo una de las opciones favoritas para vivir en departamentos. Jack Russell Terrier: Famosos por su energía inagotable y su aguda inteligencia. Esta raza tiene una esperanza de vida promedio de 16 años, aunque muchos ejemplares saludables han llegado a soplar las 20 velas sin problemas graves de salud. Caniche Toy: La versión más pequeña de la familia de los caniches es también la más longeva. Pueden alcanzar fácilmente los 18 años de edad, destacando como excelentes perros de compañía por su carácter dócil y su pelaje hipoalergénico. Shih Tzu: Criados originalmente para ser la compañía exclusiva de la nobleza china, estos perros de pelaje largo y actitud tranquila suelen vivir alrededor de 13 años. Sin embargo, no es raro que alcancen los 18 años con una buena calidad de vida.

Adoptar un perro es un compromiso a largo plazo que transforma la dinámica de cualquier hogar. Conocer esta información te empodera para tomar decisiones informadas y garantizar que tu mejor amigo tenga una vida larga, plena y feliz a tu lado.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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