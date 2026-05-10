¿Cada cuánto se debe limpiar el tinaco y por qué es importante hacerlo?

Mantener limpio el tinaco no solo ayuda a conservar el agua en buenas condiciones, también previene enfermedades y evita la acumulación de bacterias, lama, sedimentos e incluso insectos. Aunque muchas personas olvidan darle mantenimiento, especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica para garantizar que el agua que llega al hogar sea segura.

La recomendación general es limpiar el tinaco al menos cada seis meses. En zonas donde hay mucho polvo, temporadas de calor intenso o problemas constantes en el suministro de agua, puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia.

Con el paso del tiempo, en el fondo del tinaco se acumulan residuos como tierra, arena y sedimentos que llegan por las tuberías. Además, si la tapa no está bien cerrada, pueden ingresar hojas, insectos o animales pequeños que contaminan el agua.

Entre las señales de que un tinaco necesita limpieza destacan el mal olor en el agua, cambios de color, presencia de partículas o baja presión causada por sedimentos acumulados.

Para realizar la limpieza se recomienda vaciar el tinaco, cepillar paredes y fondo con agua y jabón, enjuagar perfectamente y desinfectar con cloro en cantidades adecuadas antes de volver a llenarlo. También es importante revisar que la tapa esté en buen estado y bien sellada.

Expertos en salud advierten que consumir agua almacenada en recipientes sucios puede provocar infecciones gastrointestinales, problemas en la piel y otras enfermedades, especialmente en niños y adultos mayores.

Dar mantenimiento al tinaco no solo mejora la calidad del agua, también ayuda a prolongar la vida útil de las instalaciones hidráulicas del hogar.

MF