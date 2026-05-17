Aunque para muchas personas el recibimiento cálido y efusivo de una mascota es uno de los momentos más reconfortantes del día, diversos expertos señalan que esta acción puede estar relacionada con estrés y ansiedad.

Lejos de ser un vínculo sano, este gesto puede indicar que el perro padece ansiedad por separación. Los perros son animales muy susceptibles a los cambios, por ello, cualquier situación puede alterar su sensación de seguridad.

Un perro acostumbrado a pasar mucho tiempo en compañía de su dueño adopta un comportamiento dependiente , provocando que no aprenda a gestionar la soledad y desencadenando una sensación de miedo, angustia e inseguridad.

¿Cómo se puede identificar?

Los principales síntomas de ansiedad por separación incluyen problemas de comportamiento y conductas destructivas. De acuerdo con el centro veterinario europeo AniCura, algunas de las señales más comunes son:

Sonidos excesivos, como ladridos continuos, lloriqueos o aullidos prolongados.

Rascado frecuente o destrucción de superficies, muebles, paredes, puertas o cortinas.

Búsqueda de salidas e intentos de escape.

Micción o defecación en ausencia del dueño.

Jadeo o salivación excesiva.

Inquietud intensa.

Seguimiento constante dentro del hogar.

Otros síntomas más graves pueden ser ausencia de apetito, sudoración excesiva, hiperventilación, problemas intestinales o comportamientos autolesivos durante el acicalamiento, llegando a sufrir lesiones en patas u hocico.

¿Cómo tratar la ansiedad por separación?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Naciones de la Salud en Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el tratamiento más eficaz para los problemas de ansiedad canina consiste en la modificación de la conducta.

Esta estrategia se centra en la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento, que puede complementarse a su vez con medicación en las etapas iniciales. Para iniciar un cambio, prueba añadiendo estos consejos y prácticas a tu rutina diaria:

No más despedidas largas: al salir de casa evita despedirte con besos y caricias excesivas.

al salir de casa evita despedirte con besos y caricias excesivas. Ausencias breves: comienza dejando a tu mascota sola durante algunos minutos y luego aumenta gradualmente el tiempo de 15, 30 y 60 minutos.

comienza dejando a tu mascota sola durante algunos minutos y luego aumenta gradualmente el tiempo de 15, 30 y 60 minutos. Usa distracciones estratégicas: mantén su mente ocupada con alguna tarea o juguete de estimulación mental.

mantén su mente ocupada con alguna tarea o juguete de estimulación mental. Insensibiliza a tu perro a las señales: acciones como ponerse los zapatos o agarrar las llaves pueden ser señales que desencadenen su angustia. Por eso, trata de que estos gestos conlleven a otros resultados que solo salir de casa.

acciones como ponerse los zapatos o agarrar las llaves pueden ser señales que desencadenen su angustia. Por eso, trata de que estos gestos conlleven a otros resultados que solo salir de casa. Pon música en la radio: la música o las voces de alguna estación de radio suelen ser una alternativa eficaz para la ansiedad. También puedes grabar tu propia voz.

la música o las voces de alguna estación de radio suelen ser una alternativa eficaz para la ansiedad. También puedes grabar tu propia voz. Crea una zona de relajación y seguridad: designa un espacio cómodo donde tu mascota se sienta protegida, puede ser una habitación específica o una cama acogedora.

En caso de la medicación, no olvides consultar la opinión de un profesional veterinario, quien evaluará la gravedad de la situación y el tratamiento más apropiado. Algunos de los medicamentos más utilizados son ansiolíticos o antidepresivos.

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