Aunque para muchas personas el recibimiento cálido y efusivo de una mascota es uno de los momentos más reconfortantes del día, diversos expertos señalan que esta acción puede estar relacionada con estrés y ansiedad.Lejos de ser un vínculo sano, este gesto puede indicar que el perro padece ansiedad por separación. Los perros son animales muy susceptibles a los cambios, por ello, cualquier situación puede alterar su sensación de seguridad.Un perro acostumbrado a pasar mucho tiempo en compañía de su dueño adopta un comportamiento dependiente, provocando que no aprenda a gestionar la soledad y desencadenando una sensación de miedo, angustia e inseguridad.Los principales síntomas de ansiedad por separación incluyen problemas de comportamiento y conductas destructivas. De acuerdo con el centro veterinario europeo AniCura, algunas de las señales más comunes son:Otros síntomas más graves pueden ser ausencia de apetito, sudoración excesiva, hiperventilación, problemas intestinales o comportamientos autolesivos durante el acicalamiento, llegando a sufrir lesiones en patas u hocico.De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Naciones de la Salud en Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el tratamiento más eficaz para los problemas de ansiedad canina consiste en la modificación de la conducta.Esta estrategia se centra en la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento, que puede complementarse a su vez con medicación en las etapas iniciales. Para iniciar un cambio, prueba añadiendo estos consejos y prácticas a tu rutina diaria:En caso de la medicación, no olvides consultar la opinión de un profesional veterinario, quien evaluará la gravedad de la situación y el tratamiento más apropiado. Algunos de los medicamentos más utilizados son ansiolíticos o antidepresivos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL