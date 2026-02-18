¿Para qué sirve tomar té de hoja de guayaba con manzanilla?

Una de las infusiones más conocidas y empleadas en la cocina mexicana es la de manzanilla pues, se presume, posee múltiples beneficios. Sin embargo, pocas personas saben que combinar este té con otros ingredientes, como la hoja de guayaba, puede potenciar sus propiedades, convirtiéndose en una mezcla sumamente efectiva para mejorar la salud y el bienestar.

De este modo, las hojas de guayaba con manzanilla a modo de infusión es una bebida ampliamente recomendada.

¿Qué beneficios tiene el té de hoja de guayaba con manzanilla?

Ambas plantas poseen una suma considerable de propiedades benéficas, como una gran cantidad de antioxidantes y nutrientes que impactan de forma positiva al organismo.

Varios beneficios de esta infusión han sido sustentados por investigaciones científicas.

Combate la diarrea

Aunque por sí sola la manzanilla es un componente que alivia el malestar estomacal, en acción conjunta con las hojas de guayaba alcanza mayores beneficios.

De acuerdo con Healthline, un portal especializado en salud, las investigaciones hechas sobre el extracto de hojas de guayaba, disponibles en la National Library of Medicine, revelan que puede reducir la intensidad y duración de la diarrea.

Las hojas de guayaba neutralizan los microbios dañinos del organismo con sus propiedades antimicrobianas. Por su parte, el té de manzanilla tiene la capacidad de controlar la diarrea y prevenir úlceras del estómago.

Controla el azúcar en la sangre

La infusión de manzanilla con hojas de guayaba puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, pues de elevarse, puede desencadenar múltiples efectos negativos para la salud.

Esta información es respaldada por cinco estudios presentados en el portal Healthline, donde se añade el impacto positivo del té sobre la resistencia a la insulina.

Mejora la salud del corazón

Tomar té de manzanilla con hojas de guayaba puede ayudar a mejorar la salud del corazón, de acuerdo con estudios científicos. El extracto de hoja de guayaba se relaciona con una presión arterial más baja y la disminución del colesterol malo.

Alivia los cólicos

Medical News Today señala que la manzanilla, por sus propiedades antiinflamatorias, antiespamódicas y sedantes, ayuda a disminuir los malestares del síndrome premenstrual. De forma complementaria, tomar 6 mg de extracto de hoja de guayaba diariamente redujo la intensidad de los cólicos por menstruación.

¿Cómo preparar té de hojas de guayaba con manzanilla?

Para preparar esta infusión, en una olla coloca dos tazas de agua, de una a 3 hojas de guayaba y una ramita de manzanilla. Deja hervir, luego retira del fuego y reserva el líquido durante unos minutos. Después de este periodo puedes servir y endulzar con miel de abeja o azúcar.

