Domingo, 29 de Marzo 2026

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¿Para qué sirve el té de semillas de papaya y cómo se debe tomar?

¡No desperdicies las semillas de papaya! Mejor aprovéchalas para preparar una infusión que te ayudará a mejorar tu digestión y tratar el estreñimiento

Por: Luz Borja

El té de semillas de papaya debe tomarse en ayunas para que el cuerpo reciba mejor sus beneficios. ESPECIAL/Canva

El té de semillas de papaya debe tomarse en ayunas para que el cuerpo reciba mejor sus beneficios. ESPECIAL/Canva

La papaya es una de las frutas más populares durante el desayuno, debido principalmente a su variedad de propiedades benéficas para la salud. Sin embargo, pocos son los que saben que las semillas de este fruto también tienen múltiples efectos positivos en el organismo.

En este sentido, muchas personas cometen el error de deshacerse de ellas luego de picar la fruta, por ello, te mostramos una manera sencilla de aprovecharlas preparando una infusión.

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¿Cuáles son los beneficios de las semillas de papaya?

Las semillas de papaya otorgan múltiples beneficios a quienes las consumen, debido a que entre sus componentes se encuentran fenólicos y flavonoides, sustancias favorables para la salud.

Así, algunos de los beneficios de las semillas de papaya son los siguientes:

  • Refuerzan el sistema inmune
  • Poseen altas propiedades antiinflamatorias y antibacterianas
  • Ayudan a tratar el estreñimiento
  • Son aliadas de la salud intestinal, pues mejoran la digestión
  • Contienen antioxidantes que retrasan el envejecimiento
  • Limpian los riñones y el hígado
  • Ayudan a combatir infecciones causadas por hongos y parásitos
  • Ayudan a disminuir el colesterol

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¿Cómo preparar té de semillas de papaya?

El té de semillas de papaya debe tomarse en ayunas para que el cuerpo reciba mejor sus beneficios.

Ingredientes:

  • Una cucharada de semillas de papaya
  • Agua hirviendo
  • Una varita de canela
  • Miel de abeja (opcional)

Para prepararlo, sigue los siguientes pasos:

En una taza coloca semillas de papaya, una vara pequeña de canela y agua hirviendo; de forma opcional, se puede añadir un poco de miel de abeja para endulzar.

La mezcla debe dejarse reposar durante cinco minutos para que las semillas puedan soltar todas sus propiedades.

Después de este tiempo, con ayuda de una cuchara, bate la mezcla para que todo se integre bien. Posteriormente, pasa la infusión por un colador. Luego de retirar las semillas y la canela, puedes disfrutar el té.

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