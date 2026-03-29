¿Para qué sirve el té de semillas de papaya y cómo se debe tomar?

La papaya es una de las frutas más populares durante el desayuno, debido principalmente a su variedad de propiedades benéficas para la salud. Sin embargo, pocos son los que saben que las semillas de este fruto también tienen múltiples efectos positivos en el organismo.

En este sentido, muchas personas cometen el error de deshacerse de ellas luego de picar la fruta, por ello, te mostramos una manera sencilla de aprovecharlas preparando una infusión.

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¿Cuáles son los beneficios de las semillas de papaya?

Las semillas de papaya otorgan múltiples beneficios a quienes las consumen, debido a que entre sus componentes se encuentran fenólicos y flavonoides, sustancias favorables para la salud.

Así, algunos de los beneficios de las semillas de papaya son los siguientes:

Refuerzan el sistema inmune

Poseen altas propiedades antiinflamatorias y antibacterianas

Ayudan a tratar el estreñimiento

Son aliadas de la salud intestinal, pues mejoran la digestión

Contienen antioxidantes que retrasan el envejecimiento

Limpian los riñones y el hígado

Ayudan a combatir infecciones causadas por hongos y parásitos

Ayudan a disminuir el colesterol

¿Cómo preparar té de semillas de papaya?

El té de semillas de papaya debe tomarse en ayunas para que el cuerpo reciba mejor sus beneficios.

Ingredientes:

Una cucharada de semillas de papaya

Agua hirviendo

Una varita de canela

Miel de abeja (opcional)

Para prepararlo, sigue los siguientes pasos:

En una taza coloca semillas de papaya, una vara pequeña de canela y agua hirviendo; de forma opcional, se puede añadir un poco de miel de abeja para endulzar.

La mezcla debe dejarse reposar durante cinco minutos para que las semillas puedan soltar todas sus propiedades.

Después de este tiempo, con ayuda de una cuchara, bate la mezcla para que todo se integre bien. Posteriormente, pasa la infusión por un colador. Luego de retirar las semillas y la canela, puedes disfrutar el té.

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MB