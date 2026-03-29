En el mundo existen una gran variedad de frutas que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para mantener el cuerpo en buen estado y asegurar que reciba los nutrientes necesarios para funcionar correctamente día a día.

Por ello, incluir frutas en la alimentación diaria no solo es recomendable, sino fundamental para una dieta equilibrada. Sin embargo, cada fruta posee propiedades específicas que pueden influir de distintas maneras en el organismo, ayudando incluso a combatir problemas comunes como la inflamación.

Algunas destacan por su capacidad para mejorar la digestión, reducir la retención de líquidos o desinflamar el sistema digestivo, lo que las convierte en aliadas naturales para sentirte más ligero y saludable.

Si quieres saber cuáles son las frutas ideales que puedes empezar a consumir para reducir la inflamación abdominal y mejorar tu bienestar, a continuación te compartimos algunas de las más recomendadas.

¿Qué provoca la inflamación y cuándo debes prestar atención?

La nutricionista y dietista Liliana Cabo, de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que la distensión abdominal es una de las molestias más frecuentes en hombres y mujeres; esta expansión se debe a la acumulación de gases, retención de líquidos o inflamación de los órganos abdominales , e incluso a la combinación de dichos factores.

Asimismo, la experta señala que ciertos hábitos pueden favorecer su aparición como comer en exceso o demasiado rápido, consumir bebidas gaseosas, hablar mientras se come, fumar o ingerir comestibles ricos en sodio.

También pueden ser la causa factores como el estrés, los cambios hormonales o la actividad física, ya que suelen alterar la digestión.

Por lo anterior, la nutricionista advierte que es importante acudir a un médico si la inflamación es constante o si va acompañada de síntomas como dolor intenso, pérdida de peso inexplicada y sangrado rectal.

En tanto, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases detalla que ciertos carbohidratos presentes en frutas como la manzana, el melocotón o la pera pueden producir gases, ya que no se digieren completamente y son fermentados por las bacterias que se encuentran en el intestino. Así que es preferible evitar su consumo.

¿Cuáles son las frutas que ayudan a reducir la inflamación?

De acuerdo con un artículo de The George Washington University Hospital, estas son las frutas que pueden ayudar a disminuir la inflamación y mejorar la digestión:

Las fresas, arándanos, frambuesas, moras y otros tipos de bayas contienen fibra, antioxidantes y fitoquímicos fuertes (como las antocianinas) que ayudan a reducir la distención abdominal.

El aguacate aporta potasio, magnesio y fibra, además de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, vitamina E y carotenoides , compuestos que contribuyen a reducir la inflamación.

La nutrióloga Karla Leal señala en un artículo para la revista médica Tua Saúde que el plátano es rico en fibra, lo que ayuda a regular el intestino y aliviar el estreñimiento, especialmente cuando está maduro.

De igual manera, contiene leucocianidina, un flavonoide que protege la mucosa digestiva y ayuda a neutralizar la acidez estomacal.

El coco es rico en selenio, ácido gálico, ácido cafeico y cumarínico, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a proteger el organismo de otras enfermedades bacterianas.

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, la uva contiene resveratrol, compuesto bioactivo con acción antioxidante y antiinflamatoria que permite combatir los radicales libres, mejora la circulación sanguínea y disminuye la inflamación.

La papaya contiene fibra, enzimas digestivas, flavonoides, carotenoides, vitamina C y pectinas, todos esos nutrientes favorecen la digestión, protegen las células y actúan como antiinflamatorios.

Finalmente, la naranja es rica en betacaroteno, vitaminas A, B y C, así como ácido fólico, nutrientes que actúan como antioxidantes y ayudan a combatir los radicales libres, estimulan la producción de glóbulos blancos y fortalecen el sistema inmunitario.

Con estas opciones puedes elegir la o las frutas que más te gusten para que reduzcas esa inflamación incómoda y, por lo tanto, sientas más ligero o ligero.

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