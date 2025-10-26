El otoño por fin está aquí, y viene de la mano de una de las bebidas más populares de la temporada: el pumpkin spice latte.

Sin embargo, no tienes que salir de tu casa y hacer filas para disfrutar de ella. Aquí te compartimos la receta para que puedas prepararlo en casa.

¿El pumpkin spice se hace con calabaza?

¡No necesariamente! De acuerdo con Daniel Keith Harris, profesor de Food Science en College of Agriculture and Life Sciences de New York, el pumpkin spice es típicamente una mezcla de especias.

Lo más común es encontrar estas mezclas ya hechas con canela, nuez moscada, y jengibre. En ocasiones, puede contener clavo molido y "allspice", también conocida como pimienta de Jamaica.

La mezcla de especias que conocemos como pumpkin spice ha evolucionado un poco. Hoy en día, puedes encontrar pumpkin spice con anís o cúrcuma; y, específicamente, hay lugares cuya receta de pumpkin spice latte contiene jarabe de calabaza.

¿Cómo se hace el pumpkin spice latte?

Aquí te dejamos el paso a paso del pumpkin spice latte vegano de Ashley Walterhouse (creadora de Fit Mitten Kitchen).

Ingredientes

1/2 taza del café de tu preferencia

1/2 cucharadita de pumpkin spice

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

3/4 taza de tu leche vegetal favorita

Jarabe de maple al gusto

2 cucharadas de puré de calabaza (opcional)

Preparación

Vierte la leche en una sartén a fuego lento y espera a que esté tibia o caliente (depende de tu preferencia).

Lleva todos los ingredientes a la licuadora y licua hasta obtener una mezcla homogénea.

Prueba y corrige el sabor al gusto.

