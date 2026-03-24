Ese ardor en los ojos tras una larga jornada de trabajo, la sensación de que “se queman” los globos oculares o, sencillamente, la vista cansada, forman parte de los síntomas del ojo seco, un padecimiento cuya frecuencia va en aumento en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades.

En charla con EL INFORMADOR, el doctor Julio César Moreno, especialista en oftalmología, explica que esta condición crónica afecta a los ojos, impidiendo que se produzca la cantidad necesaria de lágrimas para mantenerlos en buenas condiciones.

"Regularmente se manifiesta con ojos rojos, visión borrosa, ardor y comezón. Son síntomas específicos que pueden ser causados por muchas enfermedades, por lo que es muy importante acudir a consulta con un profesional de la salud para determinar si corresponden al ojo seco, su grado y sus causas".

El doctor apunta que entre 28 y 30 millones de mexicanos enfrentan esta condición, detonada en parte por la fatiga digital (sobreexposición las pantallas electrónicas), contaminación o incluso el abuso del aire acondicionado.

¿Qué hacer para aliviar el ojo seco?

Reitera que el tratamiento inicia yendo con un especialista de la salud, pues “muchas veces quedamos en ponernos gotitas de manzanilla o ponerme el lubricante que me recomendó un amigo o familiar. Eso puede controlar los síntomas, pero eventualmente regresarán porque no estamos tratando las causas como tal”.

Destaca que el ojo seco no solamente lo padecen los adultos, pues “se puede presentar a cualquier edad e incluso nacer con esa condición, ejemplo sino se desarrollaron sus glándulas lagrimales, aunque esto sucede en ocasiones muy raras”.

Agrega que en los niños se puede dar ante el abuso en el uso de las pantallas electrónicas o alergias, al igual que en los adolescentes, mientras que en la edad adulta los factores son múltiples, “nadie está exento”.

Eso sí, estudios recientes han demostrado que las mujeres presentan una mayor disposición al ojo seco, en particular por factores hormonales. “Eso las hace hasta un 70% más propensas a desarrollar la enfermedad”.

Tras visitar al doctor, algunos tratamientos que han sido efectivos en la contención de esta condición son el uso de gotas oftalmológicas lubricantes, así como modificar el estilo de vida para favorecer un mejor entorno para nuestra salud.

Saber más

El doctor Julio César Moreno, al lado de otros especialistas y la empresa Alcon México, participa en la campaña “Aliados por el alivio al ojo seco”, donde se busca informar a la población de los factores que detonan este padecimiento y su tratamiento. En Instagram, el doctor se encuentra en @dr_juliocesarmoreno, donde ofrece consejos sobre para identificar este y otros padecimientos oculares.

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OB