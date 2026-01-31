Nunca duermas siesta después de esta hora, alertan expertos

Muchas personas acostumbran tomar la siesta por la tarde para recobrar energía y seguir adelante con su día. Ese tiempo de sueño resulta muy reparador, pero debe ser controlado, de lo contrario, no siempre resulta beneficioso y te contamos por qué.La Clínica Mayo comparte que la siesta debe ser únicamente de 10 a 20 minutos, porque si excede ese tiempo, lo más probable es que la persona se sienta somnolienta, desorientada, atontada. Aunque los adultos jóvenes podrían tolerar una siesta más prolongada.Además, tomar una siesta después de las 3 de la tarde puede interferir con el sueño nocturno, por lo que si se desea tomar, debería ser antes de este horario.Es importante mencionar que las siestas no son para todos. Es decir, simplemente algunas personas no pueden dormir durante el día o reportan problemas para conciliar el sueño en un lugar que no sea su propia cama.Las siestas también pueden tener efectos negativos, tales como:Con información de la Clínica Mayo* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA