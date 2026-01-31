Nunca duermas siesta después de esta hora, alertan expertos

Muchas personas acostumbran tomar la siesta por la tarde para recobrar energía y seguir adelante con su día. Ese tiempo de sueño resulta muy reparador, pero debe ser controlado, de lo contrario, no siempre resulta beneficioso y te contamos por qué.

La Clínica Mayo comparte que la siesta debe ser únicamente de 10 a 20 minutos, porque si excede ese tiempo, lo más probable es que la persona se sienta somnolienta, desorientada, atontada . Aunque los adultos jóvenes podrían tolerar una siesta más prolongada.

Además, tomar una siesta después de las 3 de la tarde puede interferir con el sueño nocturno, por lo que si se desea tomar, debería ser antes de este horario .

Por qué es bueno tomar siestas

Relajación Menor fatiga Estado de alerta más intenso Mejora del humor Mejor desempeño, con un tiempo de reacción más rápido y una memoria más aguda

No te pierdas: Estudio revela cómo afecta a tu salud beber café en ayunas

Las desventajas de tomar siestas

Es importante mencionar que las siestas no son para todos . Es decir, simplemente algunas personas no pueden dormir durante el día o reportan problemas para conciliar el sueño en un lugar que no sea su propia cama.

Las siestas también pueden tener efectos negativos, tales como:

Inercia del sueño. Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta. Problemas de sueño durante la noche. En la mayoría de los casos, las siestas cortas generalmente no afectan la calidad del sueño durante la noche. Pero si ya tienes insomnio o mala calidad del sueño a la noche, dormir la siesta podría empeorar estos problemas. Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno.

El tiempo para tomar una siesta

Cuando sientes fatiga repentina o somnolencia inesperada

Cuando estás a punto de perder horas de sueño, por ejemplo, debido a un turno de trabajo largo

Cuando deseas que las siestas planificadas formen parte de tu rutina diaria

Con información de la Clínica Mayo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

