No solo es refugio, así debes cuidar a tu perro durante la temporada de lluvias 2026 para evitar que se enferme

La llegada de la temporada de lluvias 2026 a México no solo trae un clima fresco, sino también serios riesgos sanitarios para nuestros animales de compañía. Los dueños de perros deben extremar precauciones inmediatamente, ya que el agua estancada esconde amenazas invisibles pero letales.

Muchos tutores creen que mantener a su mascota bajo techo es suficiente, pero los paseos diarios se convierten en un campo minado de infecciones. La humedad constante y los charcos son el caldo de cultivo perfecto para bacterias y levaduras que atacan silenciosamente el sistema inmunológico canino.

El peligro oculto en los charcos: Leptospirosis

El mayor riesgo actual es la Leptospirosis, una enfermedad bacteriana grave que se transmite principalmente a través de la orina de roedores infectados. Cuando tu perro bebe de un charco contaminado o tiene una herida expuesta, esta bacteria ataca directamente su hígado y riñones, poniendo en riesgo su vida.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, vómitos, letargo y, en casos avanzados, ictericia (coloración amarillenta en encías). Si notas estas señales, debes acudir al veterinario de inmediato; afortunadamente, mantener su esquema de vacunación anual actualizado es la barrera más efectiva contra esta zoonosis.

Humedad y piel: La amenaza de la Malassezia

Otro enemigo silencioso durante los temporales es la Malassezia, un tipo de levadura que prolifera cuando el pelaje de tu mascota permanece húmedo por mucho tiempo. Según expertos de la UNAM, esta infección fúngica causa una dermatitis severa, caracterizada por un fuerte olor a "rancio" y picazón extrema.

Para combatir este problema dermatológico, es vital secar meticulosamente a tu perro después de cada paseo bajo la lluvia, prestando especial atención a las axilas, ingles y pliegues. En casos recurrentes, los especialistas recomiendan utilizar champús medicados con clorhexidina para frenar la proliferación de estos hongos.

Además de la piel, los oídos son una zona extremadamente vulnerable a la humedad residual, especialmente en razas de orejas caídas. Si no secas bien el conducto auditivo, tu mascota podría desarrollar una dolorosa otitis, la cual requiere tratamiento médico inmediato con suero fisiológico y gotas especializadas.

Estrategias y recomendaciones para paseos seguros

Modificar la rutina de paseos es fundamental para garantizar el bienestar físico y emocional de tu compañero de cuatro patas. Aquí tienes una lista de recomendaciones para implementar hoy mismo:

Usa un impermeable canino para reducir la exposición al agua.

Evita zonas con lodo o agua estancada.

Limita el tiempo en exteriores si la lluvia es intensa.

Limpia sus patas con toallitas especiales al regresar a casa.

Si la tormenta es demasiado fuerte y tu perro se niega a salir, no lo fuerces ni lo expongas a un estrés innecesario. Opta por juegos de olfato y estimulación mental dentro de casa, utilizando alfombras olfativas o juguetes interactivos que lo mantendrán ocupado y cansado sin mojarse.

La nutrición también juega un papel clave en esta época del año, ya que un sistema inmunológico fuerte es la mejor defensa natural. Asegúrate de ofrecerle un alimento rico en ácidos grasos omega-3 y vitaminas del complejo B, los cuales fortalecen la barrera protectora de su piel y pelaje.

En conclusión, cuidar a tu perro durante estas lluvias requiere observación constante, higiene rigurosa y prevención veterinaria. No subestimes el poder de un buen secado y una vacuna a tiempo; tu mascota confía en ti para mantenerse sana, feliz y a salvo de las tormentas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR