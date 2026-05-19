Molletes de chorizo y queso: receta fácil y sin horno

Los molletes son uno de esos platillos que te sacan de apuros cuando no sabes qué comer, ya que sus ingredientes son fáciles de conseguir y su preparación es muy sencilla. Además, a partir de una receta básica puedes crear una comida completa, rica y económica.Aunque tradicionalmente se gratinan en horno, no todos cuentan con uno en casa o simplemente buscan una opción más rápida. Y la buena noticia es que sí existen otros métodos para prepararlos. Si quieres saber cómo, a continuación se te mostrará una receta que se caracteriza por su combinación de chorizo y queso.Aunque hoy son un clásico de la cocina mexicana, los molletes tienen raíces compartidas con España. En aquel país, el término "mollete" se utiliza para referirse a un tipo de pan suave, particularmente popular en regiones como Andalucía. Sin embargo, al llegar a México, su preparación evolucionó y adquirió identidad propia.De acuerdo con Larousse Cocina, la versión mexicana nació de la mezcla de ingredientes básicos y accesibles: bolillo o telera, frijoles refritos y queso gratinado.Por su sencillez y buen sabor, este platillo se convirtió en una opción popular dentro de hogares, cafeterías y fondas. Y al cabo de un tiempo comenzaron a surgir versiones más completas con ingredientes como jamón, tocino, champiñones, chorizo o chorizo con queso.Actualmente, los molletes son considerados un clásico del desayuno mexicano, aunque su versatilidad permite disfrutarlos en cualquier momento del día.De entre todas las versiones, es imposible no resistirse a los molletes de chorizo con queso, que se distinguen por su toque especiado y cremoso, con un pan crujiente por fuera y suave por dentro.En definitiva, son ideales para un desayuno abundante, una comida ligera e incluso como botana para compartir en la mesa. Y lo mejor de todo es que es posible prepararlos sin horno, lo que te ahorra tiempo esos días en que andas a las prisas. Ingredientes:Procedimiento:Los molletes de chorizo y queso sin horno son prueba de que una receta sencilla puede convertirse en un platillo lleno de sabor.KR