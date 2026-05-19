Muchos dueños de mascotas están convencidos de que sus perros sonríen cuando están felices. Pero la ciencia lleva años estudiando si esa expresión realmente significa alegría o si los humanos simplemente interpretan emociones animales desde una perspectiva humana.

La idea de que los perros “sonríen” se volvió cada vez más popular gracias a videos virales en TikTok, Instagram y otras redes sociales donde aparecen mascotas mostrando los dientes, relajando el hocico o levantando las comisuras de la boca.

Sin embargo, especialistas en comportamiento animal y veterinarios explican que la respuesta no es tan simple.

¿Los perros realmente sonríen?

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Según estudios sobre comportamiento canino, los perros sí pueden realizar expresiones faciales que parecen sonrisas humanas, aunque no necesariamente significan exactamente lo mismo.

Expertos en etología animal señalan que algunos perros relajan la boca, abren ligeramente el hocico y muestran una expresión corporal tranquila cuando se sienten cómodos o seguros. Esa combinación suele ser interpretada por las personas como una sonrisa.

La diferencia es que, en humanos, la sonrisa está fuertemente relacionada con emociones sociales complejas, mientras que en perros las expresiones dependen más del contexto corporal completo.

El lenguaje corporal es la clave

Los especialistas insisten en que para entender a un perro no basta con observar únicamente su boca.

La posición de:

Las orejas

La cola

Los ojos

La postura corporal

La tensión muscular

puede cambiar completamente el significado de una expresión. Por ejemplo, un perro puede mostrar los dientes por felicidad, juego o relajación, pero también por miedo, estrés o advertencia. Por eso, interpretar una “sonrisa” fuera de contexto puede ser un error.

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La domesticación cambió la comunicación entre perros y humanos

Investigaciones sobre domesticación indican que los perros desarrollaron expresiones faciales específicas para comunicarse mejor con las personas. Un estudio relacionado con la anatomía facial canina encontró que los perros tienen músculos alrededor de los ojos que los lobos no usan con la misma frecuencia.

Esa capacidad les permite generar expresiones que los humanos interpretan como ternura, tristeza o alegría. Según especialistas, esta evolución pudo fortalecerse durante miles de años de convivencia entre humanos y perros.

Redes sociales y la “humanización” de las mascotas

La popularidad de mascotas virales en plataformas como TikTok o Instagram también ha influido en cómo las personas interpretan las emociones animales.

Videos de perros aparentemente “riendo” o “sonriendo” suelen acumular millones de reproducciones porque los humanos tienden a reconocer expresiones familiares. Este fenómeno tiene un nombre: antropomorfismo.

Se trata de atribuir emociones o comportamientos humanos a animales u objetos. Aunque puede ayudar a fortalecer el vínculo emocional con las mascotas, especialistas advierten que también puede provocar malas interpretaciones del comportamiento real del animal.

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¿Qué señales indican que un perro está feliz?

Aunque la sonrisa canina sigue siendo debatida, sí existen señales ampliamente reconocidas de bienestar en perros.

Entre ellas destacan:

Cola relajada y en movimiento

Postura corporal suelta

Ojos tranquilos

Boca relajada

Conducta juguetona

Acercamiento voluntario a personas

En muchos casos, estas señales aparecen junto a expresiones faciales que los humanos identifican como sonrisas. No todos los perros expresan emociones igual.

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal explican que cada perro puede mostrar emociones de manera diferente.

Factores como:

La raza

La edad

La personalidad

La experiencia previa

El entorno

influyen directamente en su lenguaje corporal.

Por ejemplo, algunas razas braquicéfalas, como el bulldog o el pug, tienen expresiones faciales naturalmente distintas debido a la forma de su hocico. Eso puede hacer que parezcan “felices” o “serios” incluso cuando están tranquilos. Durante los últimos años, universidades y especialistas en cognición animal han aumentado las investigaciones sobre emociones en perros.

El objetivo es entender mejor cómo procesan:

El apego

El miedo

La alegría

El estrés

La interacción social con humanos

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Algunos estudios incluso han utilizado resonancias magnéticas para analizar cómo reaccionan los cerebros caninos frente a voces humanas, olores familiares o recompensas. Aunque todavía no existe consenso total sobre si los perros “sonríen” como los humanos, sí hay evidencia de que desarrollaron formas muy avanzadas de comunicación social con las personas.

Para muchos dueños, la sensación de que un perro sonríe forma parte del vínculo emocional que construyen diariamente con sus mascotas. Y aunque la ciencia siga debatiendo cómo interpretar exactamente esas expresiones, los especialistas coinciden en algo: los perros sí son capaces de transmitir estados emocionales complejos y responder de forma muy sensible a las emociones humanas.

Por eso, detrás de cada “sonrisa perruna” probablemente existe algo más profundo que un simple gesto facial: años de evolución y convivencia entre humanos y animales.

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