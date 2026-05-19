¿Gripa o alergia? Cómo diferenciarlas según experta

Durante las temporadas de cambios de clima, aumento de polvo o circulación de virus, es común confundir los síntomas de los padecimientos respiratorios. El escurrimiento nasal, los estornudos o la tos pueden hacer pensar en un nuevo resfriado, aunque en realidad podrían estar relacionados con alergias u otras afecciones, por lo que identificar el origen de los síntomas es fundamental.

La doctora Linda Lizbeth Correa Alcázar, alergóloga e inmunóloga clínica con sede en Guadalajara, egresada de la Universidad de Guadalajara y certificada por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia (CONICA), advierte que distinguir entre una alergia, una gripa o una tos común no solo evita molestias, sino también complicaciones a largo plazo, especialmente cuando las alergias pasan desapercibidas o se confunden con otros padecimientos.

Diferencias entre gripa y alergias

En una entrevista, la doctora Linda Correa explicó que aunque comparten síntomas y pueden parecer similares, las alergias y la gripa parten de orígenes completamente diferentes. Mientras una está provocada por virus, la otra responde al entorno.

"La gripa tiene un origen viral, como rinovirus o influenza. En cambio, las alergias son provocadas por pólenes, ácaros del polvo, mascotas como gato y perro u otros factores del ambiente", explica. Esa diferencia, aunque parece invisible, define todo: desde la duración del malestar hasta la forma de tratarlo.

Otro de los distintivos más claros está en el tiempo y la intensidad del malestar. La especialista recalca que una gripa o infección en las vías respiratorias, ya sea de origen viral o bacteriano, no suele durar más de dos semanas, mientras que las alergias pueden persistir por más tiempo.

Además, hay un dato que puede ayudar a encender alertas: "Una alergia no te va a dar fiebre, a diferencia de un cuadro gripal". La presencia de fiebre, malestar general o dolor corporal suele inclinar la balanza hacia una infección, no hacia un cuadro alérgico.

Asimismo, la doctora destaca que los síntomas de alergias pueden estar más presentes en un momento específico del día, por ejemplo en la mañana o en la noche, y van mejorando conforme avanza el día, mientras que los síntomas de una gripe son consistentes.

Algunos de las principales maneras de distinguir entre una alergia y una gripa son:

No es contagiosa.

Es una reacción del sistema inmunológico.

Síntomas: Estornudos frecuentes, escurrimiento nasal transparente, comezón en nariz, ojos o garganta y ojos llorosos.

Sí es contagiosa.

Es causada por virus (como influenza o rinovirus).

Síntomas: Fiebre, dolor muscular, malestar general, congestión nasal, tos, estornudos.

La alergóloga Linda Correa Alcázar explica que alergias y gripa comparten síntomas como congestión nasal, estornudos y ojos llorosos, pero las alergias suelen provocar comezón persistente y moco transparente, mientras que la gripa causa mayor malestar general.

La especialista aclara que las alergias pueden aparecer a cualquier edad debido a la exposición constante a sustancias como pólenes, polvo o químicos, especialmente tras cambios de entorno. Para detectarlas, los alergólogos realizan pruebas cutáneas y estudios de sangre que identifican cientos de alérgenos. Y se toma en cuenta y consulta a otros especialistas para llegar a un diagnostico certero.

Alergias van en aumento

La doctora agregó que las alergias ya no son un padecimiento aislado y su crecimiento es notable en todo el mundo. "Entre el 20% y 30% de la población mundial presenta algún tipo de alergia, y en México llega a ser hasta el 40%", subrayó.

Las proyecciones son aún más preocupantes, pues "para 2050, hasta el 50% de la población podría tener alguna alergia". Factores como la contaminación, el cambio climático y la exposición constante a alergenos están detrás de este incremento.

"También ha aumentado porque desde más pequeños nos empezamos a exponer a muchos factores ambientales, por ejemplo pólenes, ácaros de polvo y sobre todo por el cambio climático que existe en este momento, pero sí ha habido un repunte enorme en los casos de alergia".

La importancia de no automedicarse

Asimismo, advierte que ignorar una alergia o automedicarse puede agravar el problema y derivar en padecimientos como asma. De hecho, hasta el 60% de las personas con rinitis alérgica podrían desarrollarla sin tratamiento adecuado.

Recalca que es de suma importancia no automedicarse ante la presencia de síntomas tanto de alergia o de otras enfermedades respiratorias y acudir al especialista si hay:

Fiebre alta o persistente.

Dificultad para respirar.

Síntomas que duran más de 10 días.

Empeoramiento progresivo.

Crisis frecuentes de alergia o asma.

KR