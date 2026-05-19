Mantén tus muebles de madera como NUEVOS siempre con estos 5 tips que SÍ funcionan

Los muebles de madera son mucho más que piezas funcionales dentro del hogar: aportan calidez, estilo y personalidad a cualquier espacio. Sin embargo, el paso del tiempo, la humedad, el polvo e incluso la exposición al sol pueden deteriorarlos más rápido de lo que imaginamos si no reciben los cuidados adecuados.

Aunque muchas personas creen que basta con limpiarlos ocasionalmente, la realidad es que conservar la madera en buen estado requiere atención constante y ciertos hábitos que ayudan a prevenir manchas, grietas, resequedad o pérdida de brillo.

Desde la forma de limpiarlos hasta el lugar donde se colocan, cada detalle influye en su duración. Por ello, aquí te damos cinco recomendaciones para prolongar la estética y vida útil de las piezas de madera que hacen de tu casa un hogar.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué tips puedes seguir para cuidar de tus muebles de madera en el día a día?

De acuerdo con el blog de Home y Relax, una empresa especializada en mobiliario y artículos de descanso, estos son cinco tips para cuidar de tus muebles de madera:

Los protectores y tapetes pueden evitar o prevenir los daños causados por objetos calientes, rasposos o líquidos:

Coloca portavasos debajo de bebidas para evitar que se generen manchas de agua.

Usa tapetes para prevenir raspones en las superficies de los muebles ocasionados por objetos decorativos.

En muebles de comedor procura colocar manteles, caminos de mesa o salvamanteles de metal para proteger la madera durante la comida.

Los químicos fuertes pueden dañar el acabado de tus muebles de madera. Para evitarlo opta por productos de limpieza específicos para este material.

Antes de aplicar cualquier producto nuevo realiza una prueba en un área pequeña y discreta para ver si se genera un cambio. Asimismo, evita el uso de limpiadores a base de amoníaco o alcohol.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El uso de aceites y ceras puede nutrir la madera y realzar su brillo natural. Considera los siguientes consejos:

Aplica aceite de linaza o cera de abejas cada seis meses para mantener la madera hidratada.

Utiliza un paño limpio y suave para aplicar el producto en la dirección del grano de la madera.

Deja que el aceite o la cera se absorban completamente antes de pulir con un paño seco.

La luz solar directa puede decolorar y dañar la madera a largo plazo. Por ello coloca cortinas o persianas en las ventanas de tu casa para disminuir la exposición solar.

Usa protectores UV en las ventanas para que filtren los rayos dañinos y procura reorganizar los muebles periódicamente para que el desgaste sea uniforme.

Cuando los muebles de madera se mojan, el agua penetra sus fibras provocando que se hinchen, se deformen o se agrieten. Además, la humedad constante puede levantar el barniz y crear manchas negras u hongos, debilitando la estructura del mueble.

En caso de que un líquido se derrame sobre un mueble de madera, límpialo lo antes posible y permite que la zona se seque bien antes de colocar nuevamente manteles y objetos que acostumbres a tener encima.

JM