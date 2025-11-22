No pierdas músculo con la edad con este superalimento

Conforme envejecemos, los músculos van perdiendo fuerza, por eso el ejercicio y la correcta alimentación juegan un papel fundamental en el bienestar de las personas. Y existe un alimento que es un verdadero aporte. Aquí te contamos.

Mantener los músculos a través del paso de los años es una gran acción que beneficia a nuestra salud. La experta en envejecimiento de la Universidad de Colorado, Wendy Kohrt, afirma que no se trata de tener músculos grandes sino de mantener la masa muscular y la función muscular ya que "es realmente importante para la calidad de vida".

En este punto, los entrenamientos de fuerza, también llamados entrenamientos de resistencia o entrenamientos con pesas, son particularmente importantes ya que fortalecen sus músculos y nos ayudan a seguir realizando las actividades que más disfrutamos en cualquier etapa de nuestra vida, precisan los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos).

Beneficios del teff

Más allá de la actividad física, para mantener la masa muscular se necesita de una alimentación adecuada . Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que la comida y el ejercicio van de la mano porque aporta energía, mejora el rendimiento, nutre a los músculos y colabora con la recuperación luego de una sesión de entrenamiento.

Es por eso que en esta oportunidad destacaremos a un grano milenario que estimula el crecimiento de los músculos y sus nutrientes benefician íntegramente a nuestra salud. Se trata del teff, un alimento originario de África que sabe adaptarse a diferentes condiciones de cultivo .

Incorporar al teff en nuestra alimentación supone el aporte de nutrientes como fibra, hierro, calcio, aminoácidos esenciales, antioxidantes e hidratos de carbono, de acuerdo a un informe de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica. Estos componentes lo convierten en un verdadero superalimento que proporciona energía, mejora el metabolismo y ayuda con el crecimiento de los músculos.

Además, el teff tiene muchos otros beneficios para la salud ya que sirve para prevenir el estreñimiento, estabilizar los niveles de glucosa en la sangre, reforzar los huesos, combatir el daño celular, reducir los niveles del colesterol malo y prevenir la anemia.

OA