Nike y Stranger Things presentan nuevos tenis; costo y dónde comprarlos

Nike y Stranger Things se han unido nuevamente para lanzar una edición especial de tenis que rinde homenaje a los años 80 y al universo de la serie, este lanzamiento coincide con la temporada final de la serie y busca captar tanto a los fanáticos de la nostalgia como a los coleccionistas de calzado de edición limitada.

La colección se destaca por su estilo “imposiblemente envejecido”, con detalles como piel agrietada, costuras desgastadas, suelas salpicadas de barro falso y logotipos invertidos que evocan el mundo paralelo de Stranger Things, cuidadosamente pensado para integrar elementos de la serie en un calzado único y coleccionable.

¿Cuál es el costo y dónde comprar la nueva edición de Nike y Stranger Things?

El nuevo diseño de Nike, Dunk Low “Phantom and Midnight Navy” es más que un simple calzado coleccionable, estos tenis funcionan como una manera de llevar en los pies el cierre de una historia que marcó a millones y transformó el entretenimiento en Netflix, convirtiéndose en un símbolo tangible de una era dentro del universo de la serie.

Oficialmente, estos tenis se lanzarán el 6 de noviembre, tres semanas antes del estreno de la temporada final de Stranger Things, con un precio de 155 dólares (aproximadamente $3,599.00 pesos mexicanos) y podrán adquirirse a través de la tienda oficial de Nike, la app SNKRS y en distribuidores selectos a nivel mundial.

NIKE

TE PUEDE INTERESAR: Converse lanza su colección Día de Muertos: Estos son los precios y puntos de venta

Cabe señalar que en México, se debe considerar el tipo de cambio y posibles impuestos de importación, y debido a que se trata de una edición limitada, es probable que los modelos se agoten rápidamente y luego aparezcan en reventa a precios más altos.

Las experiencias previas con colaboraciones similares indican que los lanzamientos de este tipo se agotan en cuestión de minutos, por lo tanto, deberás estar pendiente de la fecha en que saldrán a la venta para conseguir esta edición especial de Nike.

YC