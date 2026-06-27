¿Es realmente beneficioso el hábito de masticar hojas frescas de yerbabuena después de comer? Más allá de refrescar el aliento, esta práctica ancestral esconde secretos fascinantes para la digestión y el bienestar mental que la ciencia médica moderna apenas comienza a valorar en su justa medida.

Conocida como Mentha spicata, esta planta originaria de Europa y Asia ha sido un pilar en la medicina tradicional. Hoy, los expertos analizan qué sucede en el organismo al consumirla al natural.

El acto de masticar la hoja cruda libera de forma inmediata sus aceites esenciales, permitiendo que los compuestos activos entren en contacto directo con las mucosas. Este proceso, ¿Cómo beneficia realmente a la salud diaria?

Un escudo protector para la salud bucal y digestiva

En primer lugar, la yerbabuena es famosa por sus potentes propiedades antibacterianas y antimicrobianas . Al masticarla, se combate activamente la proliferación de bacterias en la boca, previniendo el mal aliento y protegiendo las encías.

Pero los beneficios descienden rápidamente hacia el estómago. Los aceites liberados actúan como un antiespasmódico natural, relajando los músculos del tracto digestivo y facilitando el proceso de asimilación de los alimentos .

Para quienes padecen el molesto Síndrome del Intestino Irritable (SII), esta práctica puede ser un alivio rápido. Masticar las hojas ayuda a reducir la hinchazón, los calambres y la acumulación de gases después de comidas copiosas.

¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Los especialistas en herbolaria sugieren que masticar un par de hojas frescas justo después del almuerzo o la cena maximiza estos efectos digestivos.

El poder oculto de sus compuestos químicos

El secreto de su eficacia radica en su compleja composición química. A diferencia de la menta tradicional, la yerbabuena tiene un perfil más suave, dominado por la carvona y el limoneno, que le otorgan su sabor característico sin irritar el estómago.

Además, estas hojas verdes son una fuente excepcional de ácido rosmarínico. Este potente antioxidante es fundamental para combatir los radicales libres y reducir la inflamación celular en todo el cuerpo.

La absorción sublingual que ocurre al masticar permite que una fracción de estos antioxidantes ingrese al torrente sanguíneo más rápido que si se consumieran en una infusión hervida.

¿Quiénes pueden beneficiarse más? Prácticamente cualquier adulto sano puede incorporar este hábito a su rutina, aunque los médicos siempre recomiendan precaución en pacientes con alergias específicas a las plantas de la familia Lamiaceae.

Impacto en el estrés y la función cognitiva

Más allá de lo físico, el simple aroma que sube por la cavidad nasal al masticar tiene un impacto neurológico. Se ha demostrado que el olor de la Mentha spicata reduce los niveles de estrés y promueve la relajación mental.

Incluso, estudios recientes sugieren que los compuestos naturales de esta planta pueden mejorar la retención de la memoria y la concentración. Es un pequeño impulso cognitivo natural disponible en cualquier jardín o mercado.

Dónde conseguirla no representa un problema, al ser una hierba fácil de cultivar. Mantener una maceta en casa garantiza un suministro fresco y libre de pesticidas.

En conclusión, masticar yerbabuena es un hábito seguro y beneficioso . Desde calmar el estómago hasta despejar la mente, esta acción diaria demuestra que la naturaleza ofrece excelentes soluciones preventivas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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