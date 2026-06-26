Los colibríes son unas de las aves más fascinantes del mundo. Su pequeño tamaño, su increíble velocidad y sus brillantes colores hacen que muchas personas quieran atraerlos a sus jardines, patios o balcones. Una de las formas más sencillas de lograrlo es colocando un bebedero con néctar casero, siempre que se prepare correctamente y se mantenga limpio.

Si quieres disfrutar de la visita de estas pequeñas aves sin poner en riesgo su salud, te explicamos cómo preparar un bebedero para colibríes, qué ingredientes utilizar y cuáles son los errores que debes evitar.

¿Cómo preparar un bebedero para colibríes?

El néctar artificial es muy fácil de elaborar y solo requiere dos ingredientes.

Ingredientes

1 taza de azúcar blanca refinada.

4 tazas de agua potable.

Preparación

Hierve el agua durante unos minutos.

Agrega el azúcar y mezcla hasta que se disuelva por completo.

Deja enfriar totalmente la mezcla.

Llena el bebedero y colócalo en un lugar adecuado.

No es necesario agregar colorantes, miel, azúcar mascabado, piloncillo ni otros ingredientes, ya que pueden favorecer la aparición de bacterias o resultar perjudiciales para los colibríes.

¿Dónde colocar el bebedero?

La ubicación es clave para que los colibríes encuentren el alimento y se sientan seguros.

Se recomienda instalar el bebedero en un sitio que tenga:

Sombra parcial para evitar que el néctar se descomponga rápidamente.

Cercanía con flores o plantas que produzcan néctar.

Protección del viento fuerte.

Distancia de ventanas para prevenir accidentes.

Un lugar tranquilo, lejos del constante tránsito de personas o mascotas.

Si cuentas con un jardín, terraza o balcón con plantas, tendrás mayores posibilidades de recibir la visita de estas aves.

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¿Cada cuándo debe cambiarse el néctar?

Uno de los aspectos más importantes es la limpieza.

El néctar debe cambiarse:

Cada dos días cuando hace mucho calor.

Cada tres o cuatro días en climas templados.

Además, el bebedero debe lavarse únicamente con agua caliente y un cepillo suave antes de volver a llenarlo . No se recomienda utilizar detergentes o productos químicos, ya que pueden dejar residuos dañinos.

Plantas que ayudan a atraer colibríes

Aunque los bebederos funcionan muy bien, la mejor manera de atraer colibríes es combinar el néctar con flores naturales.

Algunas especies ideales son:

Salvia.

Lavanda.

Bugambilia.

Trompeta o tecomaria.

Madreselva.

Flor de coral.

Lantana.

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Estas plantas producen néctar durante gran parte del año y ofrecen un alimento mucho más completo para estas aves.

Errores que debes evitar

Para proteger la salud de los colibríes, evita cometer estas prácticas comunes:

Agregar colorante rojo al agua.

Utilizar miel, azúcar morena o edulcorantes.

Dejar el néctar durante muchos días.

Colocar el bebedero bajo el sol directo.

Descuidar la limpieza del recipiente.

Un bebedero mal higienizado puede desarrollar hongos y bacterias que afectan gravemente a estas aves.

¿Por qué es importante cuidar a los colibríes?

Además de ser uno de los animales más admirados, los colibríes desempeñan un papel fundamental en la naturaleza. Son excelentes polinizadores y ayudan a la reproducción de cientos de especies de plantas y flores.

Crear un espacio amigable para ellos no solo embellece tu hogar, sino que también contribuye a la conservación de la biodiversidad.

Con un bebedero limpio, néctar preparado correctamente y algunas plantas con flores, es posible disfrutar de su visita durante buena parte del año mientras apoyas el equilibrio de los ecosistemas.

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