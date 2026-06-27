Observar a un perro dormido bajo un rayo de luz es una escena cotidiana, pero este hábito impacta directamente en su salud física y mental. Resulta fundamental comprender por qué los caninos buscan el sol y cuándo esta inofensiva siesta podría convertirse en una emergencia veterinaria.

Los canes tienen un instinto natural para buscar fuentes de calor . Este comportamiento responde a una necesidad biológica de regular su temperatura corporal durante las mañanas o después de ingerir alimentos.

Sin embargo, la exposición solar va mucho más allá de simplemente entrar en calor. Los rayos solares desencadenan procesos químicos fundamentales en el organismo de estos animales de compañía.

Según expertos del American Kennel Club, la luz solar ayuda a la liberación de serotonina. Este neurotransmisor es conocido como la hormona de la felicidad y reduce significativamente la ansiedad canina.

Además, la exposición a la luz natural regula la producción de melatonina. Esta hormona resulta crucial para establecer ciclos de sueño saludables, permitiendo que el animal descanse profundamente durante la noche.

El mito de la vitamina D en los perros

Existe una creencia popular sobre la absorción de vitamina D a través de la piel. A diferencia de los humanos, los perros no la sintetizan eficientemente solo con tomar el sol.

La mayor parte de este nutriente esencial lo obtienen a través de una dieta balanceada. No obstante, los aceites naturales de su pelaje reaccionan a los rayos UV, creando una pequeña cantidad que ingieren al lamerse.

Por lo tanto, aunque el sol aporta beneficios innegables, no debe considerarse la fuente principal de vitaminas para el desarrollo óseo de las mascotas.

Riesgos ocultos de la exposición prolongada

El exceso de sol conlleva peligros significativos que todo cuidador debe vigilar. El riesgo más inminente durante las temporadas cálidas es el temido golpe de calor, una condición potencialmente mortal .

Los perros no sudan como los humanos; regulan su temperatura mediante el jadeo y las almohadillas de sus patas. Si el ambiente es demasiado caluroso, este sistema de enfriamiento colapsa rápidamente.

Otro factor crítico son las quemaduras solares . Las razas con pelaje blanco, escaso o sin pelo son extremadamente vulnerables a sufrir lesiones dermatológicas severas si no se protegen de manera adecuada.

La exposición crónica sin protección puede derivar en problemas mayores a largo plazo. Los veterinarios advierten sobre el aumento de casos de cáncer de piel en mascotas que viven en exteriores.

¿Cómo proteger a las mascotas de forma segura?

Para que los perros disfruten del sol sin riesgos, se recomienda limitar sus siestas solares a un máximo de veinte a treinta minutos diarios . Es vital evitar las horas de mayor radiación, entre el mediodía y las cuatro de la tarde.

Resulta imprescindible asegurar que el animal siempre tenga acceso a zonas con sombra fresca y agua limpia en abundancia. La hidratación constante es la mejor herramienta para mantener su temperatura interna bajo control.

Finalmente, si el canino tiene la piel sensible, es necesario consultar con un veterinario sobre el uso de protectores solares específicos para perros. De esta manera, se garantiza que los baños de sol sigan siendo un hábito seguro y saludable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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