En México, las fiestas decembrinas no solo están marcadas por Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, sino por las típicas posadas.

Estas celebraciones son una tradición navideña mexicana -y de algunas otras regiones de Latinoamérica- que conmemoran la búsqueda de María y José de un lugar para alojarse antes del nacimiento del Niño Dios.

Comienzan a celebrarse oficialmente nueve días antes de Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre y forman parte indispensable del famoso maratón Guadalupe-Reyes en el país.

¿Qué elementos debe tener tu posada?

Las posadas, como las conocemos ahora, son fiestas populares en las que familias, amigos y vecinos conviven y comparten momentos en vísperas de la Navidad.

A pesar de que su origen se remonta a tradiciones católicas, actualmente representan un espacio comunitario para compartir el espíritu y el sentimiento de unión que caracteriza a esta época del año.

Por ello, aquí te contamos cuáles son los elementos que no pueden faltar en tu posada navideña para que no deje de sentirse tradicional en pleno 2025:

Peregrinos

Las posadas conmemoran el peregrinaje que hicieron María y José de Nazaret a Belén en busca de alojamiento mientras esperaban el nacimiento de Jesús. Por ello una posada no puede estar completa sin peregrinos.

Letanías

Son las canciones tradicionales con las que los peregrinos piden posada a los anfitriones de la casa. Narran en forma de diálogo la trayectoria de María y José, y culminan en que se les abre la puerta a los peregrinos.

Velas

Durante la letanía para pedir posada se suele llevar velas, y representan la luz que alumbra el camino de los peregrinos.

Piñatas

Una vez que se otorga la posada y entran los peregrinos, esto se celebra con aguinaldos y piñatas, uno de los elementos clave de esta celebración. Las piñatas más tradicionales son las de siete picos, que representan los 7 pecados capitales.

¿Qué sería de una fiesta mexicana sin comida?

Las bebidas y platillos típicos de la época, como el ponche de frutas o los tamales, son el corazón de una infinidad de celebraciones en el país, por lo que no pueden faltar en tu posada.

Música

Por último, para desarrollar la convivencia y amenizar tu celebración, puedes poner de fondo música navideña o cualquier otro género que te guste.

La finalidad es crear ambientes agradables donde familia y amigos pueden convivir y disfrutar de la temporada.

