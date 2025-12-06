Si se habla de Navidad, hay un elemento que no puede faltar: se trata de la Corona de Adviento, pero ¿Qué es exactamente?

La Corona de Adviento es un símbolo cristiano que, con el paso del tiempo, se ha convertido también en un elemento representativo de la decoración navideña. Su origen se sitúa en 1839, en Europa, cuando empezó a utilizarse como parte de la preparación espiritual para recibir el nacimiento de Jesús.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa "llegada". Esta espera no solo es un acontecimiento concreto, sino un periodo de introspección que invita al crecimiento espiritual.

¿Qué elementos conforman una Corona de Adviento?

La estructura básica es un círculo, símbolo de la eternidad, la fe y el amor que se comparte con los demás. Sobre él se colocan ramas verdes, que representan la esperanza y la vida que permanece .

Entre sus adornos más comunes se encuentran pequeñas esferas rojas —que evocan el fruto del Edén—, así como piñas, flores de nochebuena secas o listones rojos, según las tradiciones de cada familia.

Durante estas semanas, la Corona de Adviento se convierte en un llamado a la oración y a la convivencia familiar, invitando a meditar y agradecer .

¿Qué significan los colores de las velas?

El elemento central de la Corona son sus cuatro velas de Adviento, cuyos colores siguen la tradición litúrgica. Cada domingo de Adviento se enciende una como signo de preparación y gratitud por la llegada de Jesús .

Los colores más utilizados y sus significados son:

Morado: tiempo de espera y preparación antes de la Navidad.

Verde: símbolo de la esperanza en la palabra de Dios.

Rojo o rosa: representa la alegría por el nacimiento de Jesús.

Blanco o dorado: alude a la presencia divina.

Amarillo: expresa la fortaleza y reafirmación de la fe en Cristo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA