La cuenta regresiva para la Navidad está por terminar. Una de las celebraciones más esperadas es la especial cena de Nochebuena, dónde además de compartir una deliciosa cena entre familiares y amigos, los outfits son uno de los protagonistas de la gran noche.

Elegir cómo vestir en Nochebuena no es tarea fácil y más si se trata de elegir a última hora. Si no sabes que ponerte en esta Nochebuena aquí te damos una solución. A continuación te decimos algunas ideas de outfits para usar en la cena previa de Navidad y darle la bienvenida al espíritu navideño.

Elegir cómo vestir en Nochebuena no es tarea fácil. UNSPLASH / L. CHOUTTE

¿Cómo vestirme en Nochebuena?

Para vestirse bien no es necesario vaciar el bolsillo; con creatividad y una hora para elegir tu atuendo puede ser suficiente. Antes de revelarte qué outfits puedes lucir en esta Nochebuena, recuerda que la gama de colores es clave para vestirte de la mejor manera. n En esta Navidad 2025 la tendencia de colores son: azul, amarillo, blanco, verde, negro y rojo.

En esta Navidad 2025 la tendencia de colores son: azul, amarillo, blanco, verde y rojo. UNSPLASH / V. ELASH

Colores claros, tonos vibrantes

Estos tonos dan una opción ideal para celebrar esta Nochebuena. Son colores que pueden transmitir esa paz y elegancia que se desea evocar en esta fecha.

Los tonos claros son una opción ideal para celebrar esta Nochebuena. UNSPLASH / S. SPEED

Conjunto de dos piezas

Una de las opciones más infalibles y fáciles de encontrar. Ya sea unos jeans con un top que combine o una falda con un atractivo blazer. Lo mejor es que es una opción que puedes encontrar dentro de tu closet.

UNSPLASH / H. FORD

Looks para el frío

Si eres una persona friolenta estas opciones te podrían encantar. Como primera opción está un vestido de manga larga, medías térmicas y un abrigo largo. La segunda opción es un conjunto de pantalón de vestir más un suéter tejido.

Para Noche buena puedes usar un vestido de manga larga, medías térmicas y un abrigo largo. UNSPLASH / KIM

Estos looks pueden ser fáciles de conseguir, además cómodos, sofisticados y muy abrigadores.

